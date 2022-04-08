Еліксир вічної молодості. Вченим вдалося зробити шкіру людини молодшою на 30 років: що далі

Дослідники омолодили клітини шкіри 53-річної жінки, зробивши їх такими ж, як у 23-річної.

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Вчені з Кембриджського університету досягли неймовірних результатів: вони змогли зробити так, щоб клітини шкіри людини виглядали молодшими на цілих 30 років. Вчені вважають, що зможуть зробити те саме з іншими тканинами людського тіла. У такий спосіб можна розробити лікування для хвороб, які виникають у людей старшого покоління, повідомляє BBC.

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За словами вчених, поки що не йдеться про "вічну молодість". Нові методи омолодження клітин можуть допомогти людям довше залишатися здоровими у міру того, як вони старіють.

"Багато хвороб лише ускладнюються з віком. Тому є шанс продовжити не життя, а саме здоров'я людей. Щоб вони добре почувалися навіть у старості", — говорить Вольф Рейк із Кембриджського університету.

Овечка Доллі та початок нового методу омолодження

За словами Рейка, поки його дослідження знаходиться на початковій стадії, але те, що вдалося омолодити клітини шкіри 53-річної жінки, вже є великим кроком уперед.

Витоки методу, який застосували вчені в новому дослідженні, беруть свій початок ще з моменту створення клонованої вівці Доллі у 90-х роках минулого століття. Тоді вчені хотіли створити так звані ембріональні стовбурні клітини людини. Вони сподівалися, що в такий спосіб їх можна буде виростити у певні тканини, такі як м'язи, хрящі та нервові клітини, щоб замінити зношені частини тіла.

[ + – ] Витоки методу, який застосували вчені в новому дослідженні, беруть свій початок ще з моменту створення клонованої вівці Доллі у 90-х роках минулого століття Фото: trump-elections

У 2006 році японські вчені вигадали новий метод, який назвали IPS. З його допомогою вони додали хімічні речовини до клітин дорослого організму приблизно на 50 днів. Це призвело до генетичних змін, які перетворили дорослі клітини на стовбурові. Але потім потрібно було ці стовбурові клітини виростити в клітини та тканини, які необхідні людині. Проте через стільки років це не дало потрібних результатів.

Трохи хімії та зовсім інший результат

Вольф Рейк та його колеги використали метод IPS на клітинах шкіри 53-річної жінки. Але тепер у лабораторії вчені додали хімічні речовини до клітин не на 50 днів, а на 12. Ці клітини не перетворилися на ембріональні стовбурові клітини, а омолодилися і почали виглядати й поводитися так, ніби вони належали 23-річній дівчині. Але цей метод не можна відразу перевести з лабораторної стадії досліджень до клінічної, оскільки метод IPS збільшує ризик розвитку раку.

[ + – ] Вчені вважають, що можна знайти ліки для омолодження деяких зношених тканин людського тіла Фото: trump-elections

Вічне життя чи "молода" старість

За словами Рейка, тепер, коли відомо, що клітини можна омолоджувати, можна знайти альтернативний, безпечніший метод створення необхідних тканин людини, щоб покращити здоров'я, а не тривалість життя.

"Як мінімум можна почати з розробки ліків для омолодження шкіри в людей похилого віку там, де цю шкіру пошкоджено. А далі ми перевірятимемо, чи можна застосовувати наш новий метод для інших тканин людини", — говорить Рейк.

За словами вчених, можна буде спробувати омолодити імунні клітини, щоб з віком людина могла краще справлятися з хворобами. Питання про створення ліків проти старіння поки нема. Але, можливо, нові дослідження приведуть до того, що можна буде досягти регенерації всього тіла, а не окремих його ділянок, кажуть вчені.