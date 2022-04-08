Эликсир вечной молодости. Ученым удалось сделать кожу человека моложе на 30 лет: что дальше

Исследователи омолодили клетки кожи 53-летней женщины, сделав их такими же, как у 23-летней.

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Ученые из Кембриджского университета достигли невероятных результатов: они смогли сделать так, чтобы клетки кожи человека стали выглядеть моложе на целых 30 лет. Ученые считают, что смогут сделать то же самое и с другими тканями человеческого тела. Таким образом можно разработать лечение для болезней, которые возникают у людей старшего поколения, сообщает BBC.

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По словам ученых, речь пока не идет о "вечной молодости". Новые методы омоложения клеток могут помочь людям дольше оставаться здоровыми по мере того, как они стареют.

"Многие болезни только усугубляются с возрастом. Поэтому есть шанс продлить не жизнь, а именно здоровье людей. Чтобы они хорошо себя чувствовали даже в старости", — говорит Вольф Рейк из Кембриджского университета.

Овечка Долли и начало нового метода омоложения

По словам Рейка, пока что его исследование находится на начальной стадии, но то, что удалось омолодить клетки кожи 53-летней женщины, уже является большим шагом вперед.

Истоки метода, который применили ученые в новом исследовании берут свое начало еще с момента создания клонированной овцы Долли в 90-х годах прошлого века. Тогда ученые хотели создать так называемые эмбриональные стволовые клетки человека. Они надеялись, что таким образом их можно будет вырастить в определенные ткани, такие как мышцы, хрящи и нервные клетки, чтобы заменить изношенные части тела.

[ + – ] Истоки метода, который применили ученые в новом исследовании берут свое начало еще с момента создания клонированной овцы Долли в 90-х годах прошлого века Фото: BBC

В 2006 году японские ученые придумали новый метод, который назвали IPS. С его помощью ученые добавили химические вещества к клеткам взрослого организма примерно на 50 дней. Это привело к генетическим изменениям, которые превратили взрослые клетки в стволовые. Но затем нужно было эти стволовые клетки вырастить в клетки и ткани, которые необходимы человеку. Но спустя столько лет это пока не дало нужных результатов.

Немного химии и совсем другой результат

Вольф Рейк и его коллеги использовали метод IPS на клетках кожи 53-летней женщины. Но теперь в лаборатории ученые добавили химические вещества к клеткам не на 50 дней, а на 12. Эти клетки не превратились в эмбриональные стволовые клетки, а омолодились и стали выглядеть и вести себя так, как будто они принадлежали 23-летней девушке. Но этот метод нельзя сразу перевести с лабораторной стадии исследований в клиническую, потому как метод IPS увеличивает риск развития рака.

[ + – ] Ученые считают, что можно найти лекарство для омоложения отдельных изношенных тканей человеческого тела Фото: BBC

Вечная жизнь или "молодая" старость

По словам Рейка, теперь, когда известно, что клетки можно омолаживать, можно найти альтернативный, более безопасный метод создания необходимых тканей человека, чтобы улучшить здоровье, а не продолжительность жизни.

"Как минимум можно начать с разработки лекарств для омоложения кожи у пожилых людей там, где эта кожа была повреждена. А далее мы будем проверять можно ли применять наш новый метод для других тканей человека", — говорит Рейк.

По словам ученых, можно будет попробовать омолодить иммунные клетки, чтобы с возрастом человек мог лучше справляться с болезнями. Вопрос о создании лекарства против старения пока не стоит. Но, возможно новые, исследования приведут к тому, что можно будет достичь регенерации всего тела, а не отдельных его участков, говорят ученые.