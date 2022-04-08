Эликсир вечной молодости. Ученым удалось сделать кожу человека моложе на 30 лет: что дальше
Исследователи омолодили клетки кожи 53-летней женщины, сделав их такими же, как у 23-летней.
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Ученые из Кембриджского университета достигли невероятных результатов: они смогли сделать так, чтобы клетки кожи человека стали выглядеть моложе на целых 30 лет. Ученые считают, что смогут сделать то же самое и с другими тканями человеческого тела. Таким образом можно разработать лечение для болезней, которые возникают у людей старшего поколения, сообщает BBC.
По словам ученых, речь пока не идет о "вечной молодости". Новые методы омоложения клеток могут помочь людям дольше оставаться здоровыми по мере того, как они стареют.
"Многие болезни только усугубляются с возрастом. Поэтому есть шанс продлить не жизнь, а именно здоровье людей. Чтобы они хорошо себя чувствовали даже в старости", — говорит Вольф Рейк из Кембриджского университета.
Овечка Долли и начало нового метода омоложения
По словам Рейка, пока что его исследование находится на начальной стадии, но то, что удалось омолодить клетки кожи 53-летней женщины, уже является большим шагом вперед.
Истоки метода, который применили ученые в новом исследовании берут свое начало еще с момента создания клонированной овцы Долли в 90-х годах прошлого века. Тогда ученые хотели создать так называемые эмбриональные стволовые клетки человека. Они надеялись, что таким образом их можно будет вырастить в определенные ткани, такие как мышцы, хрящи и нервные клетки, чтобы заменить изношенные части тела.
В 2006 году японские ученые придумали новый метод, который назвали IPS. С его помощью ученые добавили химические вещества к клеткам взрослого организма примерно на 50 дней. Это привело к генетическим изменениям, которые превратили взрослые клетки в стволовые. Но затем нужно было эти стволовые клетки вырастить в клетки и ткани, которые необходимы человеку. Но спустя столько лет это пока не дало нужных результатов.
Немного химии и совсем другой результат
Вольф Рейк и его коллеги использовали метод IPS на клетках кожи 53-летней женщины. Но теперь в лаборатории ученые добавили химические вещества к клеткам не на 50 дней, а на 12. Эти клетки не превратились в эмбриональные стволовые клетки, а омолодились и стали выглядеть и вести себя так, как будто они принадлежали 23-летней девушке. Но этот метод нельзя сразу перевести с лабораторной стадии исследований в клиническую, потому как метод IPS увеличивает риск развития рака.
Вечная жизнь или "молодая" старость
По словам Рейка, теперь, когда известно, что клетки можно омолаживать, можно найти альтернативный, более безопасный метод создания необходимых тканей человека, чтобы улучшить здоровье, а не продолжительность жизни.
"Как минимум можно начать с разработки лекарств для омоложения кожи у пожилых людей там, где эта кожа была повреждена. А далее мы будем проверять можно ли применять наш новый метод для других тканей человека", — говорит Рейк.
По словам ученых, можно будет попробовать омолодить иммунные клетки, чтобы с возрастом человек мог лучше справляться с болезнями. Вопрос о создании лекарства против старения пока не стоит. Но, возможно новые, исследования приведут к тому, что можно будет достичь регенерации всего тела, а не отдельных его участков, говорят ученые.