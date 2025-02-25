Слоны на самом деле болеют раком чаще, чем все думали: но у них есть один секрет

Наряду с другими крупными животными, слоны болеют раком даже чаще, чем мелкие виды, хотя и не так часто, как предсказывает их размер.

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Теоретически крупные животные должны болеть раком чаще мелких, и в течение десятилетий биологи не могли понять, почему это не так. Многие ученые надеялись, что решение для лечения рака у людей может заключаться в геноме слона, но новое исследование утверждает, что это направление исследований на самом деле лишь отвлекает ученых от открытия, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили, что крупные животные, в частности слоны, на самом деле весьма предрасположены к раку. По сути, чем больше животное, тем больше клеток в его теле, а значит тем больше раз эти клетки будут делиться. Более длительная продолжительность жизни также требует большего количества делений клеток, и хотя размер животного не всегда предсказывает его продолжительность жизни, эти два фактора, как правило, идут рука об руку.

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Известно, что каждое деление клеток несет в себе опасность того, что что-то пойдет не так, в результате чего возникнет мутация. Большинство мутаций не приводят к раку, но достаточно много, чтобы повышенное деление стало риском рака. Наблюдение почти 50 лет назад, что этого не происходит, было названо парадоксом Пето в честь сэра Ричарда Пето, который первым об этом сообщил.

Распространенное мнение о том, что рак редок или отсутствует у таких видов, как слоны и акулы, дает ученым надежду на обнаружение эффективных способов лечения для людей. Однако группа ученых под руководством профессора Криса Вендитти из Университета Рединга пришла к выводу, что эти утверждения неверны.

В ходе исследования ученые сравнили показатели заболеваемости раком у 263 видов, включая крупные виды, такие как слоны и жирафы, и некоторых крупных рептилий. Аналогичное исследование было проведено и в прошлом году, однако дало неоднозначные результаты. С одной стороны, эта работа пришла к выводу, что показатели заболеваемости раком выше среди крупных животных, что противоречит парадоксу, но с другой стороны, эта связь была слабой. Ученые также обнаружили, что более длительная беременность, вероятно, также связана с более низкими показателями заболеваемости раком.

По словам профессора Вендитти, они с коллегами использовали данные, собранные для исследования и провели собственный анализ. Результаты указывают на то, что более крупные животные, такие как слоны, на самом деле сталкиваются с более высокими показателями заболеваемости раком. В ходе исследования ученые изучили различие между птицами и млекопитающими и пришли к выводу, что в обеих группах у более крупных видов более высокие показатели заболеваемости раком.

И все же, ученые не полностью отметают идею о том, что слоны обладают иммунитетом. Исследования показывают, что у этих животных действительно более высокий уровень заболеваемости раком, чем у мышей, но они также похожи на животных, которые весят примерно в 10 раз меньше — например, тигров. Простыми словами, у слонов, вероятно, есть несколько трюков в рукаве.

По словам соавтора исследования, доктора Джоанны Бейкер, когда видам необходимо было стать больше, они, похоже, также выработали замечательную защиту от рака. Ученые утверждают, что слоны разработали сложные биологические инструменты, чтобы "держать рак под контролем". По сути, такая адаптация является прекрасным примером того, как эволюция находит решения сложных проблем.

Ученым уже известно несколько трюков, которые используют некоторые виды. Например, у слонов около 20 копий гена TP53, который подавляет опухоли, а у людей — одна, на хромосоме 17.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились определять левшей и правшей у слонов по морщинам.