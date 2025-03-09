Археологи виявили приховану мережу водних каналів стародавньої Месопотамії: їм тисячі років (фото)

Вчені виявили стародавню іригаційну систему, яка забезпечувала землеробські ділянки водою з річки Євфрат до першого тисячоліття до нашої ери.

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Кілька тисяч років тому жителі стародавньої Месопотамії створили велику, складну мережу зрошувальних каналів для поливу своїх посівів, як показало нове дослідження, опубліковане в журналі Antiquity, пише Live Science.

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Археологи виявили приховану мережу стародавніх іригаційних каналів недалеко від стародавнього міста Еріду в Іраку, яка існувала до першого тисячоліття до нашої ери. Раніше знання про методи ведення сільського господарства в стародавній Месопотамії в основному ґрунтувалися на непрямих джерелах, передусім на клинописних текстах.

Нове відкриття дає чітке уявлення про методи ведення сільського господарства месопотамських хліборобів, які між шостим століттям до нашої ери і початком першого тисячоліття до нашої ери використовували води річки Євфрат для обробітку своїх земель.

Ці стародавні зрошувальні канали добре збереглися, на відміну від інших подібних стародавніх зрошувальних систем. Це пов'язано з тим, що, після зміни русла річки Євфрат приблизно 2000 років тому цей регіон був занедбаний. Тому ніяких нових будівель не створювалося, які могли б зруйнувати стародавню іригаційну систему.

Археологи виявили стародавні водні канали за допомогою супутникових знімків, геологічних карт і зйомок з безпілотників. Вчені могли нанести на карту понад 200 основних водних каналів, які були безпосередньо пов'язані з річкою Євфрат. Також на карту було нанесено понад 4000 вторинних каналів, з'єднаних із головними каналами, які живили водою понад 700 сільськогосподарських ділянок. Зрошувальні канали сягали 9 км завдовжки і були створені вздовж берега річки Євфрат.

Археологи виявили стародавні водні канали за допомогою супутникових знімків, геологічних карт і зйомок із безпілотників Фото: Live Science

За словами вчених, це відкриття не тільки розширює розуміння стародавніх іригаційних систем, а й показує, наскільки вибірковими були мешканці стародавньої Месопотамії при веденні сільського господарства.

Науковці вважають, що незважаючи на те, що мережа зрошувальних каналів є великою, скоріш за все її не використовували всю одночасно, а вона розвивалася та змінювалася впродовж століть, коли тут жили люди. Автори дослідження кажуть, що тепер вони хочуть визначити вік окремих каналів, щоб краще зрозуміти зміни в методах ведення сільського господарства з плином часу.

Месопотамія була історичним регіоном, який включав частини сучасних Іраку, Сирії, Туреччини, Ірану та Кувейту. "Месопотамія" — це давньогрецьке слово, яке можна перекласти як "земля між двома річками", тобто між річками Тигр і Євфрат.

В історичному регіоні, де було виявлено зрошувальні канали, люди почали жити приблизно 8000 років тому і покинули його на початку першого тисячоліття до нашої ери.

Уздовж річки Євфрат знаходився також Стародавній Вавилон, який був центром месопотамської цивілізації в період з 2000 р. до н. е. до 540 р. до н. е., та ще більш древнє місто Еріду, засноване ближче до Перської затоки близько 5400 р. до н. е.

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