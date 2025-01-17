Новий погляд: археологи вперше знайшли клинописні таблички на півночі Курдистану (фото)

Тоді, як історія південних месопотамських міст добре відома, про північні міста дослідники відкрили дуже мало. Нещодавно вчені виявили глиняні таблички, які можуть заповнити цю прогалину.

Related video

Під час розкопок в Іраці археологи виявили клинописні месопотамські таблички, які датуються середнім бронзовим віком. Також вчені розкопали залишки будівель та ігрову дошку, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Керівниця розкопок Тіффані Ерлі-Спадоні, доцентка Університету Центральної Флориди, зазначила, що глиняні таблички є першими у своєму роді, знайденими на цій території. Аналізуючи імена, вибір слів та стилі написання, вчені сподіваються розкрити зв'язки міста із сусідніми регіонами та рівень грамотності в середньому бронзовому віці.

Знахідки також демонструють повсякденне життя Фото: Tiffany Earley-Spadoni

Ерлі-Спадоні пояснила, що результати дослідження можуть дати розуміння історичного наративу міста з погляду його мешканців, на відміну від розповідей, написаних їхніми супротивниками.

Ширше значення цього дослідження полягає у його внеску в заповнення історичних прогалин. У той час як південні месопотамські міста, такі як Урук, добре задокументовані, про міські центри на півночі, особливо поблизу Ербіля, відомо набагато менше.

Передові методи, такі як магнітометрія, відіграли ключову роль у виявленні структур, зокрема нещодавно відкритого адміністративного комплексу, ідентифікованого як палац у нижній частині міста. На цьому місці, поряд з житловими кварталами, виявлено монументальну архітектуру та людські останки.

Знахідки також демонструють повсякденне життя. Розкопки в житлових кварталах дозволили виявити подвір'я, глиняний посуд, водостічні труби та рештки тварин, що свідчить про вищий рівень заможності серед пересічних мешканців, ніж вважалося раніше. На відміну від більшості досліджень, які часто зосереджуються на храмах і палацах, це відкриття демонструє повсякденне життя людей у цьому стародавньому місті.

Учені вважають, що це місце може бути стародавнім містом Кабра, про яке згадується в давньовавилонських текстах і пам'ятниках, таких як Стела Дадуші. Якщо це підтвердиться, історичне значення цьго місця ще більше зміцнить його роль як великого регіонального центру свого часу.

Важливо

Усе ж таки існують: вчені виявили напівміфічні тунелі інків під містом Куско (фото)

Це дослідження не лише поглиблює наше розуміння месопотамської цивілізації, але й демонструє цінність збереження та вивчення археологічних пам'яток. Майбутні розкопки, заплановані на 2025 рік, мають на меті розкрити більше про загадкове минуле міста.

Раніше Фокус писав, навіщо еволюція забрала у нас третю повіку.

А також ми розповідали, як знахідка археологів переписала історію міста Адріанополь.