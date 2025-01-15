Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Усе ж таки існують: вчені виявили напівміфічні тунелі інків під містом Куско (фото)

інки, тунелі, дослідження, імперія інків, Перу, Куско, дослідження, археологи, археологія, історія, лабіринт, пам’ятка, споруда, Чінкана
Фото: Association of Archaeologists of Peru | Дослідники підтвердили історичні записи, в яких йдеться про масштабну систему тунелів інків у Перу

Дослідники підтвердили історичні записи, в яких йдеться про масштабну систему тунелів інків у Перу. Вони виявили заплутану мережу, яка пролягає під ключовими пам’ятками інкської цивілізації.

Related video

Під інкським містом Куско, Перу, археологи виявили систему тунелів довжиною понад 1 750 метрів. Ця заплутана мережа, відома під назвою "Чінкана", що означає "лабіринт", дає уявлення про винахідливість цивілізації інків, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники представили свої висновки на пресконференції, що відбулася в муніципалітеті провінції Куско. Використовуючи передові технології, такі як георадар та акустичні дослідження, археологи підтвердили існування системи тунелів.

інки, тунелі, дослідження, імперія інків, Перу, Куско, дослідження, археологи, археологія, історія, лабіринт, пам’ятка, споруда, Чінкана Fullscreen
Археологи виявили систему тунелів довжиною понад 1 750 метрів

Куско, колись великий центр імперії інків, був осередком управління, політики і військової стратегії, що процвітав з XV століття до іспанського завоювання. Історичні записи, зокрема свідчення єзуїта 1594 року, допомогли скласти разом шлях тунелю. Система з'єднує ключові пам'ятки, включаючи Храм Сонця, Саксауаман і церкву Сан-Крістобаль, демонструючи широке планування та архітектурну майстерність інків.

Вхід до Чінкани знаходиться в секторі Родадеро, місці, багатому на геологічні та культурні пам'ятки. Звідси тунель прокладено через еспланаду Саксауамана, звертає біля річки Чокечака і проходить під такими визначними спорудами, як палац Колькампата.

Важливо
Секрети міста Птолемеїв: польські археологи зробили дивне відкриття в Лівії (фото)

Відкриття не лише демонструє інженерну майстерність інків, але й наголошує на важливості збереження такої культурної спадщини. Оскільки археологи продовжують дослідження, ці знахідки поглиблюють наше розуміння однієї з найцікавіших цивілізацій світу.

Раніше Фокус писав, де саме Александр Македонський розбив персів.

А також ми розповідали про "носорога" під трасою. Археологи виявили 1500-річну кам’яну труну римської епохи, яка важить 750 кілограмів.