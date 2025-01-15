Усе ж таки існують: вчені виявили напівміфічні тунелі інків під містом Куско (фото)

Дослідники підтвердили історичні записи, в яких йдеться про масштабну систему тунелів інків у Перу. Вони виявили заплутану мережу, яка пролягає під ключовими пам’ятками інкської цивілізації.

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Під інкським містом Куско, Перу, археологи виявили систему тунелів довжиною понад 1 750 метрів. Ця заплутана мережа, відома під назвою "Чінкана", що означає "лабіринт", дає уявлення про винахідливість цивілізації інків, пише Heritage Daily.

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Дослідники представили свої висновки на пресконференції, що відбулася в муніципалітеті провінції Куско. Використовуючи передові технології, такі як георадар та акустичні дослідження, археологи підтвердили існування системи тунелів.

Археологи виявили систему тунелів довжиною понад 1 750 метрів

Куско, колись великий центр імперії інків, був осередком управління, політики і військової стратегії, що процвітав з XV століття до іспанського завоювання. Історичні записи, зокрема свідчення єзуїта 1594 року, допомогли скласти разом шлях тунелю. Система з'єднує ключові пам'ятки, включаючи Храм Сонця, Саксауаман і церкву Сан-Крістобаль, демонструючи широке планування та архітектурну майстерність інків.

Вхід до Чінкани знаходиться в секторі Родадеро, місці, багатому на геологічні та культурні пам'ятки. Звідси тунель прокладено через еспланаду Саксауамана, звертає біля річки Чокечака і проходить під такими визначними спорудами, як палац Колькампата.

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Відкриття не лише демонструє інженерну майстерність інків, але й наголошує на важливості збереження такої культурної спадщини. Оскільки археологи продовжують дослідження, ці знахідки поглиблюють наше розуміння однієї з найцікавіших цивілізацій світу.

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