Секрети міста Птолемеїв: польські археологи зробили дивне відкриття в Лівії (фото)

Під час розкопок у Птолемаїсі команда дослідників зробила неочікуване відкриття. Вони виявили будинок зі складною системою водопостачання, прикрашеною незвичайним артефактом.

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У стародавньому середземноморському місті Птолемаїс на узбережжі Лівії археологи виявили житловий комплекс зі складною системою збору дощової води та загадковим артефактом — маскою, вирізьбленою всередині цистерни, пише Arkeonews.

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У 2023 році дослідники з Варшавського університету повернулися до розкопок після 13-річної перерви, спричиненої громадянською війною в Лівії. Заснований у IV столітті до н. е. династією Птолемеїв, Птолемаїс процвітав як великий культурний центр до свого занепаду після арабського завоювання у VII столітті нашої ери. Останні розкопки, проведені в червні 2024 року, були зосереджені на міській архітектурі міста і виявили несподівані знахідки.

Особливо незвичайною знахідкою стало людське обличчя, вирізьблене всередині цистерни Фото: Anna Tomkowska

Головним відкриттям стала резиденція, датована кінцем II або початком III століття нашої ери. Будинок демонстрував складну систему водопостачання, включаючи імплювій, призначений для відведення дощової води в підземні цистерни. В основі споруди був невеликий перистиль, оточений основними житловими приміщеннями, такими як кухня, сходи та кімната, прикрашена мозаїкою.

Пьотр Яворський, який очолює Польську археологічну місію в Птолемаїсі, відзначив наявність перистильного басейну, який ефективно спрямовував дощову воду до двох підземних цистерн. Дослідники вважають, що будинок зазнав реконструкції в пізньоримський період після того, як постраждав від землетрусів III століття, про що свідчать кам'яні контейнери біля входу, які, можливо, слугували для підношень або податків.

Особливо незвичайною знахідкою стало людське обличчя, вирізьблене всередині цистерни. Хоча точне походження і призначення артефакту залишаються невизначеними, археологи провели паралелі з різьбленням, знайденим у лівійських святилищах. Цей зв'язок вказує на місцевий вплив, і є припущення, що власник будинку або будівельники могли мати лівійське коріння.

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Птолемаїс, заснований у III столітті до н. е., продовжує захоплювати дослідників своїм історичним і культурним значенням. Поточні розкопки мають на меті розкрити додаткові відомості про повсякденне життя мешканців міста і функції його архітектурних чудес, забезпечуючи подальше розкриття спадщини стародавнього міста.

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