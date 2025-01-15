Секреты города Птолемеев: польские археологи сделали удивительное открытие в Ливии (фото)

Во время раскопок в Птолемаисе команда исследователей сделала неожиданное открытие. Они обнаружили дом со сложной системой водоснабжения, украшенной необычным артефактом.

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В древнем средиземноморском городе Птолемаис на побережье Ливии археологи обнаружили жилой комплекс со сложной системой сбора дождевой воды и загадочным артефактом — маской, вырезанной внутри цистерны, пишет Arkeonews.

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В 2023 году исследователи из Варшавского университета вернулись к раскопкам после 13-летнего перерыва, вызванного гражданской войной в Ливии. Основанный в IV веке до н. э. династией Птолемеев, Птолемаис процветал как крупный культурный центр до своего упадка после арабского завоевания в VII веке нашей эры. Последние раскопки, проведенные в июне 2024 года, были сосредоточены на городской архитектуре города и обнаружили неожиданные находки.

Особенно необычной находкой стало человеческое лицо, вырезанное внутри цистерны Фото: Anna Tomkowska

Главным открытием стала резиденция, датированная концом II или началом III века нашей эры. Дом демонстрировал сложную систему водоснабжения, включая имплювий, предназначенный для отвода дождевой воды в подземные цистерны. В основе здания был небольшой перистиль, окруженный основными жилыми помещениями, такими как кухня, лестница и комната, украшенная мозаикой.

Петр Яворский, возглавляющий Польскую археологическую миссию в Птолемаисе, отметил наличие перистильного бассейна, который эффективно направлял дождевую воду в две подземные цистерны. Исследователи считают, что дом подвергся реконструкции в позднеримский период после того, как пострадал от землетрясений III века, о чем свидетельствуют каменные контейнеры у входа, которые, возможно, служили для подношений или налогов.

Особенно необычной находкой стало человеческое лицо, вырезанное внутри цистерны. Хотя точное происхождение и назначение артефакта остаются неопределенными, археологи провели параллели с резьбой, найденной в ливийских святилищах. Эта связь указывает на местное влияние, и есть предположение, что владелец дома или строители могли иметь ливийские корни.

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Птолемаис, основанный в III веке до н. э., продолжает восхищать исследователей своим историческим и культурным значением. Текущие раскопки имеют целью раскрыть дополнительные сведения о повседневной жизни жителей города и функции его архитектурных чудес, обеспечивая дальнейшее раскрытие наследия древнего города.

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