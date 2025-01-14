Особое открытие: ученые раскопали храм самой успешной правительницы Египта

Археологи сделали неожиданное открытие во время раскопок храма Хатшепсут, правительницы Древнего Египта, которая привела страну к процветанию. Ученые обнаружили многочисленные артефакты, ставшие источником информации о ее правлении.

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Недавние археологические исследования вблизи заупокойного храма Хатшепсут в Луксоре, Египет, привели к новым открытиям. Археологи обнаружили многочисленные артефакты и сооружения, позволяющие по-новому взглянуть на это исторически богатое место.

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Исследователи обнаружили церемониальную коллекцию предметов, захороненных во время строительства храма. Среди этих предметов были различные инструменты, такие как деревянный молоток, зубила, деревянная форма для глиняного кирпича, а также камни с картушами Хатшепсут.

По словам Захи Хавасса, бывшего главы Министерства древностей Египта и руководителя раскопок, на этих артефактах были надписи, которые упоминали Неб Маат-Ре (другое имя бога солнца Ра) и свидетельствовали о посвящении храма Амону, главному божеству Фив, современного Луксора.

Кроме того, команда нашла 1500 ярких каменных блоков, которые были частью долинного храма Хатшепсут, расположенного неподалеку от ее заупокойного храма. На этих блоках изображены сложные сцены, некоторые из них все еще видны, что проливает свет на изящное искусство того периода.

Хатшепсут — пятый фараон XVIII династии Древнего Египта, одна из самых известных женщин-фараонов в истории. Хотя Хатшепсут была женщиной, она официально объявила себя фараоном и приняла титул "царя", носила мужскую одежду и даже искусственную бороду, чтобы выделить свою легитимность как правителя.

Она построила величественный заупокойный храм в Дейр эль-Бахри, который является одним из самых известных архитектурных достижений Древнего Египта, а ее правление считается одной из вершин в истории Египта, ведь Хатшепсут смогла укрепить экономику своего царства и расширить его влияние, одновременно сохраняя мир.

В то время как главный храм Хатшепсут тщательно изучен, ее долинный храм изучили недостаточно, а его последним исследователем был Говард Картер более века назад. Это делает открытие особенно значимым, как отметил профессор египтологии Эйдан Додсон.

Раскопки вышли за пределы храма Хатшепсут. Археологи раскопали кладбище времен 17-й династии (около 1635-1550 гг. до н. э.), когда часть Египта находилась под контролем гиксосов. На кладбище удалось найти гробы с древнеегипетскими останками, а также луки и наконечники стрел, что свидетельствует о битвах против гиксосов.

Среди находок на кладбище была гробница Джехути Меса, надзирателя во дворце королевы Тетишери, выдающейся фигуры 17-й династии. В его гробнице археологи нашли известняковый стол для подношений, памятную погребальную стелу, а также сосуды из алебастра и фаянса.

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Открытия не только демонстрируют значение Луксора как сокровищницы древней истории, но и дают более глубокое понимание динамичной политической и культурной эволюции Египта. Найденные артефакты служат напоминанием о чрезвычайном наследии, оставленном древними цивилизациями, и о постоянных усилиях, направленных на то, чтобы собрать воедино их истории.

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