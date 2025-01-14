Особливе відкриття: вчені розкопали храм найуспішнішої правительки Єгипту

Археологи зробили неочікуване відкриття під час розкопок храму Хатшепсут, правительки Стародавнього Єгипту, яка привела країну до процвітання. Вчені виявили численні артефакти, що стали джерелом інформації про її правління.

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Нещодавні археологічні дослідження поблизу заупокійного храму Хатшепсут в Луксорі, Єгипет, привели до нових відкриттів. Археологи виявили численні артефакти й споруди, що дають змогу по-новому поглянути на це історично багате місце.

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Дослідники виявили церемоніальну колекцію предметів, похованих під час будівництва храму. Серед цих предметів були різні інструменти, такі як дерев'яний молоток, зубила, дерев'яна форма для глиняної цегли, а також камені з картушами Хатшепсут.

За словами Захи Хавасса, колишнього голови Міністерства старожитностей Єгипту і керівника розкопок, на цих артефактах були написи, які згадували Неб Маат-Ре (інше ім'я бога сонця Ра) і свідчили про присвяту храму Амону, головному божеству Фів, сучасного Луксора.

Крім того, команда знайшла 1500 яскравих кам'яних блоків, які були частиною долинного храму Хатшепсут, розташованого неподалік від її заупокійного храму. На цих блоках зображені складні сцени, деякі з них все ще видно, що проливає світло на витончене мистецтво того періоду.

Хатшепсут — п'ятий фараон XVIII династії Стародавнього Єгипту, одна з найвідоміших жінок-фараонів в історії. Хоча Хатшепсут була жінкою, вона офіційно оголосила себе фараоном і прийняла титул "царя", носила чоловічий одяг та навіть штучну бороду, щоб виділити свою легітимність як правителя.

Вона побудувала величний заупокійний храм у Дейр ель-Бахрі, який є одним із найвідоміших архітектурних досягнень Стародавнього Єгипту, а її правління вважається однією з вершин в історії Єгипту, адже Хатшепсут змогла зміцнити економіку свого царства та розширити його вплив, водночас зберігаючи мир.

У той час як головний храм Хатшепсут ретельно вивчений, її долинний храм вивчили недостатньо, а його останнім дослідником був Говард Картер понад століття тому. Це робить відкриття особливо значущим, як зазначив професор єгиптології Ейдан Додсон.

Розкопки вийшли за межі храму Хатшепсут. Археологи розкопали кладовище часів 17-ї династії (близько 1635-1550 рр. до н. е.), коли частина Єгипту перебувала під контролем гіксосів. На кладовищі вдалося знайти труни з давньоєгипетськими останками, а також луки та наконечники стріл, що свідчить про битви проти гіксосів.

Серед знахідок на кладовищі була гробниця Джехуті Меса, наглядача в палаці королеви Тетішері, видатної постаті 17-ї династії. У його гробниці археологи знайшли вапняковий стіл для підношень, пам'ятну поховальну стелу, а також посудини з алебастру і фаянсу.

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Відкриття не лише демонструють значення Луксора як скарбниці стародавньої історії, але й дають глибше розуміння динамічної політичної та культурної еволюції Єгипту. Знайдені артефакти слугують нагадуванням про надзвичайну спадщину, залишену стародавніми цивілізаціями, і про постійні зусилля, спрямовані на те, щоб зібрати воєдино їхні історії.

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