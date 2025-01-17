Новый взгляд: археологи впервые нашли клинописные таблички на севере Курдистана (фото)

Тогда как история южных месопотамских городов хорошо известна, о северных городах исследователи открыли очень мало. Недавно ученые обнаружили глиняные таблички, которые могут заполнить этот пробел.

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Во время раскопок в Ираке археологи обнаружили клинописные месопотамские таблички, которые датируются средним бронзовым веком. Также ученые раскопали остатки зданий и игровую доску, пишет Arkeonews.

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Руководитель раскопок Тиффани Эрли-Спадони, доцент Университета Центральной Флориды, отметила, что глиняные таблички являются первыми в своем роде, найденными на этой территории. Анализируя имена, выбор слов и стили написания, ученые надеются раскрыть связи города с соседними регионами и уровень грамотности в среднем бронзовом веке.

Находки также демонстрируют повседневную жизнь Фото: Tiffany Earley-Spadoni

Эрли-Спадони объяснила, что результаты исследования могут дать понимание исторического нарратива города с точки зрения его жителей, в отличие от рассказов, написанных их противниками.

Более широкое значение этого исследования заключается в его вкладе в заполнение исторических пробелов. В то время как южные месопотамские города, такие как Урук, хорошо задокументированы, о городских центрах на севере, особенно вблизи Эрбиля, известно гораздо меньше.

Передовые методы, такие как магнитометрия, сыграли ключевую роль в выявлении структур, в частности недавно открытого административного комплекса, идентифицированного как дворец в нижней части города. На этом месте, рядом с жилыми кварталами, обнаружена монументальная архитектура и человеческие останки.

Находки также демонстрируют повседневную жизнь. Раскопки в жилых кварталах позволили обнаружить дворы, глиняную посуду, водосточные трубы и останки животных, что свидетельствует о более высоком уровне состоятельности среди рядовых жителей, чем считалось ранее. В отличие от большинства исследований, которые часто сосредотачиваются на храмах и дворцах, это открытие демонстрирует повседневную жизнь людей в этом древнем городе.

Ученые считают, что это место может быть древним городом Кабра, о котором упоминается в древневавилонских текстах и памятниках, таких как Стела Дадуши. Если это подтвердится, историческое значение этого места еще больше укрепит его роль как крупного регионального центра своего времени.

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Это исследование не только углубляет наше понимание месопотамской цивилизации, но и демонстрирует ценность сохранения и изучения археологических памятников. Будущие раскопки, запланированные на 2025 год, имеют целью раскрыть больше о загадочном прошлом города.

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