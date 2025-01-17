Новый взгляд: археологи впервые нашли клинописные таблички на севере Курдистана (фото)
Тогда как история южных месопотамских городов хорошо известна, о северных городах исследователи открыли очень мало. Недавно ученые обнаружили глиняные таблички, которые могут заполнить этот пробел.
Во время раскопок в Ираке археологи обнаружили клинописные месопотамские таблички, которые датируются средним бронзовым веком. Также ученые раскопали остатки зданий и игровую доску, пишет Arkeonews.
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Руководитель раскопок Тиффани Эрли-Спадони, доцент Университета Центральной Флориды, отметила, что глиняные таблички являются первыми в своем роде, найденными на этой территории. Анализируя имена, выбор слов и стили написания, ученые надеются раскрыть связи города с соседними регионами и уровень грамотности в среднем бронзовом веке.
Эрли-Спадони объяснила, что результаты исследования могут дать понимание исторического нарратива города с точки зрения его жителей, в отличие от рассказов, написанных их противниками.
Более широкое значение этого исследования заключается в его вкладе в заполнение исторических пробелов. В то время как южные месопотамские города, такие как Урук, хорошо задокументированы, о городских центрах на севере, особенно вблизи Эрбиля, известно гораздо меньше.
Передовые методы, такие как магнитометрия, сыграли ключевую роль в выявлении структур, в частности недавно открытого административного комплекса, идентифицированного как дворец в нижней части города. На этом месте, рядом с жилыми кварталами, обнаружена монументальная архитектура и человеческие останки.
Находки также демонстрируют повседневную жизнь. Раскопки в жилых кварталах позволили обнаружить дворы, глиняную посуду, водосточные трубы и останки животных, что свидетельствует о более высоком уровне состоятельности среди рядовых жителей, чем считалось ранее. В отличие от большинства исследований, которые часто сосредотачиваются на храмах и дворцах, это открытие демонстрирует повседневную жизнь людей в этом древнем городе.
Ученые считают, что это место может быть древним городом Кабра, о котором упоминается в древневавилонских текстах и памятниках, таких как Стела Дадуши. Если это подтвердится, историческое значение этого места еще больше укрепит его роль как крупного регионального центра своего времени.
Это исследование не только углубляет наше понимание месопотамской цивилизации, но и демонстрирует ценность сохранения и изучения археологических памятников. Будущие раскопки, запланированные на 2025 год, имеют целью раскрыть больше о загадочном прошлом города.
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