Загублений світ на Землі існує: місцеві жителі називають цю гору "домом богів" (фото)

Гора Рорайма має унікальну екосистему, яка була ізольована від навколишньої савани протягом мільйонів років.

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Однією з найвідоміших геологічних утворень на території Південної Америки є гора Рорайма, що являє собою плато з майже вертикальними сторонами. Вона розташована на перетині кордонів Бразилії, Венесуели та Гаяни і саме ця гора надихнула Артура Конан Дойля на написання роману "Загублений світ". До речі, ця гора часто оточена хмарами, а тому її вершина виглядає як острів, що пливе в небі, пише Live Science.

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Гора Рорайма височіє на 2810 метрів над навколишньою саваною і схожа на гігантський стіл, адже має пласку вершину. Геологи називають такі гірські утворення тепуї, що означає "дім богів" мовою пемонів, місцевого корінного народу. Пемони вважають тепуї священними, а гора Рорайма в їхньому уявленні — це пеньок від зрубаного надприродного дерева, на якому росли всі фрукти та овочі світу. Це дерево зрубала міфічна істота Макунайма.

Гора Рорайма Фото: Wikipedia

Натомість у геологів є наукове пояснення тому, як з'явилася гора Рорайма. Тепуї зустрічаються тільки в Південній Америці, а саме на території Венесуели та Гайани, де їх налічується понад 100. Науковці вважають, що тепуї є залишками величезного блоку пісковика, який утворився в цьому регіоні приблизно 1,8 млрд років тому, коли великі піщані дюни перетворилися на кам'яну структуру.

Протягом наступних 1,5 млрд років поверх пісковика накопичувалися інші типи гірських порід, але ці шари були розмиті водою приблизно 180 млн років тому. Потім вітер і вода створили гігантські плато з крутими схилами, а піднялися ці гори до своєї нинішньої висоти внаслідок тектонічних процесів у корі Землі.

На вершині гори Рорайма справді знаходиться "загублений світ", адже там існує ізольована екосистема, яка була захищена від навколишнього регіону приблизно 70-90 мільйонів років. Багато що залишається невідомим про те, як формувалися та розвивалися екосистеми тепуї, але вчені з'ясували, що більша частина флори та фауни на вершинах цих гір є ендеміками, тобто ці види не зустрічаються в інших місцях.

На вершині гори Рорайма справді знаходиться "загублений світ", адже там існує ізольована екосистема, яка була захищена від навколишнього регіону приблизно 70-90 мільйонів років Фото: Live Science

Вчені також з'ясували, що екосистеми тепуї не є повністю ізольованими. У рамках досліджень було проведено порівняння ДНК кількох видів жаб, що живуть на вершинах різних тепуї, щоб визначити, чи контактували ці види один з одним за останні 70 млн років. Виявилося, що ще 5,3 млн років тому ці жаби мали спільного предка, а отже, можуть переміщатися вгору та вниз скелями тепуї.

На вершині гори Рорайма живуть незвичайні птахи та інші дивні істоти, як-от, наприклад, гвіанський арлекін (Oreophrynella quelchii), що процвітають завдяки басейнам із кришталево чистою водою та струмкам, які живлять водоспади.

Гвіанський арлекін Фото: Wikipedia

Вершина гори Рорайма та її неймовірні краєвиди доступні для туристів, але сходження на вершину вимагає багатоденного походу складною місцевістю. Площа вершини гори Рорайма становить приблизно 34 кв.км.

Як уже писав Фокус, у людей і лабрадорів виявили спільні гени. Думка про те, що вихованці часто переймають риси своїх господарів, є досить поширеною. Однак нещодавно вчені виявили між нами зв'язок, який сягає куди глибше, ніж звичайні звички і поведінка.

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