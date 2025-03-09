Затерянный мир на Земле существует: местные жители называют эту гору "домом богов" (фото)

Гора Рорайма имеет уникальную экосистему, которая была изолирована от окружающей саванны на протяжении миллионов лет.

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Одной из самых известных геологических образований на территории Южной Америки является гора Рорайма, представляющая собой плато с почти вертикальными сторонами. Она расположена на пересечении границ Бразилии, Венесуэлы и Гайаны и именно эта гора вдохновила Артура Конан Дойля на написание романа "Затерянный мир". Кстати, эта гора часто окружена облаками, а потому ее вершина выглядит как остров, плывущий в небе, пишет Live Science.

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Гора Рорайма возвышается на 2810 метров над окружающей саванной и похожа на гигантский стол, ведь имеет плоскую вершину. Геологи называют такие горные образования тепуи, что означает "дом богов" на языке пемонов, местного коренного народа. Пемоны считают тепуи священными, а гора Рорайма в их представлении – это пень от срубленного сверхъестественного дерева, на котором росли все фрукты и овощи мира. Это дерево срубило мифическое существо Макунайма.

Гора Рорайма Фото: Wikipedia

В то время у геологов есть научное объяснение тому, как появилась гора Рорайма. Тепуи встречаются только в Южной Америке, а именно на территории Венесуэлы и Гайаны, где их насчитывается более 100. Ученые считают, что тепуи являются остатками огромного блока песчаника, который образовался в этом регионе примерно 1,8 млрд лет назад, когда большие песчаные дюны превратились в каменную структуру.

В течение следующих 1,5 млрд лет поверх песчаника накапливались другие типы горных пород, но эти слои были размыты водой примерно 180 млн лет назад. Затем ветер и вода создали гигантские плато с крутыми склонами, а поднялись эти горы до своей нынешней высоты в результате тектонических процессов в коре Земли.

На вершине горы Рорайма действительно находится "затерянный мир", ведь там существует изолированная экосистема, которая была защищена от окружающего региона примерно 70–90 миллионов лет. Многое остается неизвестным о том, как формировались и развивались экосистемы тепуи, но ученые выяснили, что большая часть флоры и фауны на вершинах этих горд являются эндемиками, то эти виды не встречаются в других местах.

На вершине горы Рорайма действительно находится "затерянный мир", ведь там существует изолированная экосистема, которая была защищена от окружающего региона примерно 70–90 миллионов лет Фото: Live Science

Ученые также выяснили, что экосистемы тепуи не являются полностью изолированными. В рамках исследований были проведены сравнения ДНК нескольких видов жаб, живущих на вершинах разных тепуи, чтобы определить, контактировали ли эти виды друг с другом за последние 70 млн лет. Оказалось, что еще 5,3 млн лет назад эти жабы имели общего предка, а значит могут перемещаться вверх и вниз по скалам тепуи.

На вершине горы Рорайма живут необычные птицы и другие странные существа, как например, гвианский арлекин (Oreophrynella quelchii), которые процветают благодаря бассейнам с кристально чистой водой и ручьям, питающим водопады.

Гвианский арлекин Фото: Wikipedia

Вершина горы Рорайма и ее невероятные виды доступны для туристов, но восхождение на вершину требует многодневного похода по сложной местности. Площадь вершины горы Рорайма составляет примерно 34 кв.км.

Как уже писал Фокус, у людей и лабрадоров обнаружили общие гены. Мнение о том, что питомцы часто перенимают черты своих хозяев является довольно распространенным. Однако недавно ученые обнаружили между нами связь, уходящую куда более глубоко, чем обычные привычки и поведение.

Также Фокус писал о том, почему на одной стороне горы светит солнце, а другая утопает в ливнях. Ученые рассказали о странном погодном явлении, известном как эффект Фена, который обеспечивает разную погоду в местах, расположенных очень близко друг к другу.