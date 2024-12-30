Над Землей растет космический Бермудский треугольник: аномалия становится еще более странной (видео)

Регион между Южной Америкой и юго-западной Африкой известен своей гигантской аномалией в магнитном поле планеты.

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Между Южной Америкой и юго-западной Африкой располагается гигантская аномалия в магнитном поле Земли, за которой пристально следит NASA, пишет ScienceAlert.

Этот регион был назван Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА), который неофициально прозвали "космическим бермудским треугольником". В нем сила магнитного поля Земли резко ослабевает, что очень тревожит NASA. Дело в том, что в этом регионе спутники и космические аппараты агентства становятся более уязвимыми к воздействию заряженных частиц от Солнца.

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NASA сравнивает ЮАА со своего рода "вмятиной" в магнитном поле Земли или же "брешью в космос". Она обычно никак не влияет на жизнь на поверхности Земли, но того же нельзя сказать об орбитальных космических аппаратах, включая МКС.

Пониженная напряженность магнитного поля внутри аномалии может выводить из строя спутники, если они попадут под бомбардировку высокоэнергетическими протонами от Солнца.

Такие удары могут вызывать лишь низкоуровневые сбои, но несут высокий риск потери данных. Именно поэтому операторы спутников регулярно отключают системы космических аппаратов, перед тем как они входят в злосчастную область.

Эксперты полагают, что аномалия появилась благодаря Африканской большой провинции с низкой скоростью сдвига, которая располагается примерно в 2900 км под Африканским континентом. Именно она нарушает генерацию магнитного поля в регионе.

Исследователи не до конца понимают магнитную аномалию, а также ее последствия, но новые теории постепенно проливают свет на явление.

К примеру, гелиофизик NASA Эшли Грили пришел к выводу, что ЮАА медленно дрейфует. Такое заключение также было подтверждено данными от аппаратов CubeSats.

Но и это еще не конец. Судя по всему, магнитная аномалия находится в процессе разделения на две части. Ученые считают, что ЮАА разделяется на две отдельные ячейки, каждая из которых является центром минимальной магнитной напряженности внутри еще большей аномалии.

Напомним, ученые рассказали, что не так с гравитационной аномалией в Мексиканском заливе. Впервые странную аномалию заметили в 1978 году на магнитной карте местности сотрудники нефтяной компании.