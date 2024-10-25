Гравитационная аномалия в Мексиканском заливе: что не так с гравитацией в этом регионе (видео)

Впервые странную аномалию заметили в 1978 году на магнитной карте местности сотрудники нефтяной компании.

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Геофизик Глен Пенфилд еще в 1978 году обнаружил ряд аномалий при изучении магнитной карты Мексиканского залива, работая на нефтяную компанию Pemex, пишет IFLScience.

В месте этих аномалий полукруглая дуга напомнила Пенфилду ударный кратер. Другой же сотрудник нефтяной компании заметил аналогичное свидетельство ударного события на гравитационной карте этого региона.

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Несмотря на распространенное мнение о том, что гравитация на Земле однородна, на самом деле это не так. Дело в том, что масса нашей планеты распределена неравномерно. На ее поверхности есть горы, впадины, а также другие особенности, которые влияют на гравитацию.

Кроме этого, в некоторых местах на Земле присутствуют гравитационные аномалии. Именно такая находится в Мексиканском заливе и она возникла в результате удара из космоса, убившего динозавров.

В 1980 году впервые была опубликована научная статья, которая предположила, что динозавры на Земле были убиты падением гигантского астероида. Авторы исследования пришли к такому выводу после того, как обнаружили в горных породах региона редкоземельный элемент иридий, чья концентрация в образцах в 160 раз превышала обычные показатели. Ученые доказали, что такое количество иридия было принесено из космоса.

"Удар большого астероида по Земле, выбросит в атмосферу примерно в 60 раз больше массы самого астероида в виде измельченной породы. Часть поднявшейся пыли останется в стратосфере на несколько лет и окутает весь мир. Это обязательно приостановило бы фотосинтез, а последствия для жизни на Земле соответствовали бы вымиранию, которое наблюдается в палеонтологических записях", — говорится в статье.

Теория была правильной, но ей в то время не хватало очень важной детали: ударного кратера. Спустя 10 лет после того, как Пенфилд обратил внимание на аномалию в Мексиканском заливе, он нашел подтверждение своей теории – большое количество особого вида кварцы и стеклянные микросферулы.

Дальнейшие исследования подтвердили, что в этом месте находится ударный кратер, который в последствии был назван Чикшулуб. Но только спустя некоторое время этот космический удар связали с вымиранием динозавров на Земле.

"Около 65 млн лет назад на границе мелового и третичного периодов из космоса прилетел большой астероид со скоростью более 25 км в секунду. Он упал на вершине Юкатанской платформы. Астероид испарил океанскую воду и породы Юкатана, которые состояли из карбоната и сульфата. В результате удара образовался кратер диаметром около 200 км", — говорят в NASA.

Напомним, ученые выяснили, откуда прилетел убийца динозавров. Ученые выяснили точное место, откуда прилетел астероид, упавший на Землю 66 млн лет назад.