Гравітаційна аномалія в Мексиканській затоці: що не так із гравітацією в цьому регіоні (відео)

Уперше дивну аномалію помітили 1978 року на магнітній карті місцевості співробітники нафтової компанії.

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Геофізик Глен Пенфілд ще у 1978 році виявив низку аномалій під час вивчення магнітної карти Мексиканської затоки, працюючи на нафтову компанію Pemex, пише IFLScience.

У місці цих аномалій напівкругла дуга нагадала Пенфілду ударний кратер. Інший же співробітник нафтової компанії помітив аналогічне свідчення ударної події на гравітаційній карті цього регіону.

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Попри поширену думку про те, що гравітація на Землі однорідна, насправді це не так. Річ у тім, що маса нашої планети розподілена нерівномірно. На її поверхні є гори, западини, а також інші особливості, які впливають на гравітацію.

Крім цього, в деяких місцях на Землі присутні гравітаційні аномалії. Саме така знаходиться в Мексиканській затоці і вона виникла внаслідок удару з космосу, який убив динозаврів.

У 1980 році вперше було опубліковано наукову статтю, яка припустила, що динозаври на Землі були вбиті падінням гігантського астероїда. Автори дослідження дійшли такого висновку після того, як виявили в гірських породах регіону рідкоземельний елемент іридій, чия концентрація в зразках у 160 разів перевищувала звичайні показники. Вчені довели, що така кількість іридію була принесена з космосу.

"Удар великого астероїда по Землі викине в атмосферу приблизно в 60 разів більшу масу самого астероїда у вигляді подрібненої породи. Частина пилу, що піднявся, залишиться в стратосфері на кілька років і огорне весь світ. Це обов'язково призупинило б фотосинтез, а наслідки для життя на Землі відповідали б вимиранню, яке спостерігається в палеонтологічних записах", — ідеться в статті.

Теорія була правильною, але їй на той час не вистачало дуже важливої деталі: ударного кратера. Через 10 років після того, як Пенфілд звернув увагу на аномалію в Мексиканській затоці, він знайшов підтвердження своєї теорії — велику кількість особливого виду кварцу і скляні мікросферули.

Подальші дослідження підтвердили, що в цьому місці розташований ударний кратер, який згодом був названий Чикшулуб. Але тільки через деякий час цей космічний удар пов'язали з вимиранням динозаврів на Землі.

"Близько 65 млн років тому на межі крейдяного і третинного періодів із космосу прилетів великий астероїд зі швидкістю понад 25 км на секунду. Він упав на вершині Юкатанської платформи. Астероїд випарував океанську воду і породи Юкатана, які складалися з карбонату і сульфату. Унаслідок удару утворився кратер діаметром близько 200 км", — кажуть у NASA.

Нагадаємо, вчені з'ясували, звідки прилетів убивця динозаврів. Учені з'ясували точне місце, звідки прилетів астероїд, що впав на Землю 66 млн років тому.