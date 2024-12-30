Над Землею зростає космічний Бермудський трикутник: аномалія стає ще більш дивною (відео)

Регіон між Південною Америкою і південно-західною Африкою відомий своєю гігантською аномалією в магнітному полі планети.

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Між Південною Америкою і південно-західною Африкою розташовується гігантська аномалія в магнітному полі Землі, за якою пильно стежить NASA, пише ScienceAlert.

Цей регіон був названий Південно-Атлантична аномалія (ПАА), який неофіційно прозвали "космічним бермудським трикутником". У ньому сила магнітного поля Землі різко слабшає, що дуже тривожить NASA. Річ у тім, що в цьому регіоні супутники та космічні апарати агентства стають більш уразливими до впливу заряджених частинок від Сонця.

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NASA порівнює ПАА зі свого роду "вм'ятиною" в магнітному полі Землі або ж "проломом у космос". Вона зазвичай ніяк не впливає на життя на поверхні Землі, але того ж не можна сказати про орбітальні космічні апарати, включно з МКС.

Знижена напруженість магнітного поля всередині аномалії може виводити з ладу супутники, якщо вони потраплять під бомбардування високоенергетичними протонами від Сонця.

Такі удари можуть викликати лише низькорівневі збої, але несуть високий ризик втрати даних. Саме тому оператори супутників регулярно відключають системи космічних апаратів, перш ніж вони входять у злощасну область.

Експерти вважають, що аномалія з'явилася завдяки Африканській великій провінції з низькою швидкістю зсуву, яка розташовується приблизно за 2900 км під Африканським континентом. Саме вона порушує генерацію магнітного поля в регіоні.

Дослідники не до кінця розуміють магнітну аномалію, а також її наслідки, але нові теорії поступово проливають світло на явище.

Наприклад, геліофізик NASA Ешлі Грілі дійшов висновку, що ПАА повільно дрейфує. Такий висновок також було підтверджено даними від апаратів CubeSats.

Але і це ще не кінець. Судячи з усього, магнітна аномалія перебуває в процесі поділу на дві частини. Вчені вважають, що ПАА розділяється на дві окремі комірки, кожна з яких є центром мінімальної магнітної напруженості всередині ще більшої аномалії.

Нагадаємо, вчені розповіли, що не так із гравітаційною аномалією в Мексиканській затоці. Уперше дивну аномалію помітили 1978 року на магнітній карті місцевості співробітники нафтової компанії.