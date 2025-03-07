Разделенные чертой: почему на одной стороне горы светит солнце, а другая утопает в ливнях (фото)

Исследователи рассказали о странном погодном явлении, известном как эффект Фена, который обеспечивает разную погоду в местах, расположенных очень близко друг к другу.

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Некоторые люди замечали любопытное явление: там, где вы находитесь — плохая погода, однако у друга, живущего всего в нескольких километрах от вас — вовсю светит солнце. Но почему это так? Ученые объясняют, что дело может быть в так называемом эффекте фена (или föhn), по крайней мере, если вы живете недалеко от возвышенности, пишет IFLScience.

Эффект фена — погодное явление, при котором одна сторона возвышенности — чаще всего нечто вроде горы — испытывает холодную влажную погоду, в то время как условия на другой стороне теплые и сухие.

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Этот любопытный феномен можно объяснить тем, что важный воздух выталкивается вверх, когда он встречается с горой. По словам исследователей, затем воздух охлаждается и конденсируется по мере подъема, образуя дождевые облака. Когда идет дождь с наветренной стороны, влага теряется, а тепло накапливается. Этот более теплый воздух затем спускается по другой стороне горы, известной как подветренная сторона

В то же время теплый и сухой ветер с подветренной стороны — то что называется феном. Впрочем, эксперты Метеобюро отмечают, что это не единственное возможное объяснение. Исследователи отмечают, что существует четыре возможных механизма, лежащих в основе эффекта фена, при этом комбинация всех может способствовать одновременному возникновению эффекта.

Один из этих механизмов возникает, когда ветер с одной стороны горы недостаточно силен, чтобы подняться на вершину. Вместо этого воздух, находящийся ближе к вершине, отправляется вниз на подветренную сторону, где изменение давления при падении заставляет его нагреваться.

Эффект фена в действии Фото: Shutterstock

Исследователи отмечают, что турбулентность также может играть роль, когда воздух проходит над горами, что заставляет его перемешиваться. Это смешивание обычно приводит к нисходящему потеплению и восходящему увлажнению воздушного потока через горы. Простыми словами, это приводит к более теплой и сухой погода в долинах по ветру.

Поскольку на подветренной стороне горы, как правило, меньше облаков, у Солнца есть много возможностей для прогрева. Это звучит хорошо для тех, кто находится на подветренной стороне, но ученые предупреждают, что есть и некоторые опасные последствия.

Например, более мягкие температуры способны быстро растопить лед, увеличивая риск схода лавин и наводнений. В то же время более теплые и сухие ветры могут увеличить риски развития и распространения лесных пожаров.

Исследователи также отмечают, что ветры фен могут быть чрезвычайно сильными. Например, в 1982 году на Колорадо обрушилась серия ветров "Чинук". Они были столько сильными, что вырывали деревья с корнями, а также повредили линии электропередач и крыши.

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