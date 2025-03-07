Разделенные чертой: почему на одной стороне горы светит солнце, а другая утопает в ливнях (фото)
Исследователи рассказали о странном погодном явлении, известном как эффект Фена, который обеспечивает разную погоду в местах, расположенных очень близко друг к другу.
Некоторые люди замечали любопытное явление: там, где вы находитесь — плохая погода, однако у друга, живущего всего в нескольких километрах от вас — вовсю светит солнце. Но почему это так? Ученые объясняют, что дело может быть в так называемом эффекте фена (или föhn), по крайней мере, если вы живете недалеко от возвышенности, пишет IFLScience.
Эффект фена — погодное явление, при котором одна сторона возвышенности — чаще всего нечто вроде горы — испытывает холодную влажную погоду, в то время как условия на другой стороне теплые и сухие.
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Этот любопытный феномен можно объяснить тем, что важный воздух выталкивается вверх, когда он встречается с горой. По словам исследователей, затем воздух охлаждается и конденсируется по мере подъема, образуя дождевые облака. Когда идет дождь с наветренной стороны, влага теряется, а тепло накапливается. Этот более теплый воздух затем спускается по другой стороне горы, известной как подветренная сторона
В то же время теплый и сухой ветер с подветренной стороны — то что называется феном. Впрочем, эксперты Метеобюро отмечают, что это не единственное возможное объяснение. Исследователи отмечают, что существует четыре возможных механизма, лежащих в основе эффекта фена, при этом комбинация всех может способствовать одновременному возникновению эффекта.
Один из этих механизмов возникает, когда ветер с одной стороны горы недостаточно силен, чтобы подняться на вершину. Вместо этого воздух, находящийся ближе к вершине, отправляется вниз на подветренную сторону, где изменение давления при падении заставляет его нагреваться.
Исследователи отмечают, что турбулентность также может играть роль, когда воздух проходит над горами, что заставляет его перемешиваться. Это смешивание обычно приводит к нисходящему потеплению и восходящему увлажнению воздушного потока через горы. Простыми словами, это приводит к более теплой и сухой погода в долинах по ветру.
Поскольку на подветренной стороне горы, как правило, меньше облаков, у Солнца есть много возможностей для прогрева. Это звучит хорошо для тех, кто находится на подветренной стороне, но ученые предупреждают, что есть и некоторые опасные последствия.
Например, более мягкие температуры способны быстро растопить лед, увеличивая риск схода лавин и наводнений. В то же время более теплые и сухие ветры могут увеличить риски развития и распространения лесных пожаров.
Исследователи также отмечают, что ветры фен могут быть чрезвычайно сильными. Например, в 1982 году на Колорадо обрушилась серия ветров "Чинук". Они были столько сильными, что вырывали деревья с корнями, а также повредили линии электропередач и крыши.
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