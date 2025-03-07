Розділені межею: чому на одній стороні гори світить сонце, а інша потопає у зливах (фото)

Дослідники розповіли про дивне погодне явище, відоме як ефект Фена, який забезпечує різну погоду в місцях, розташованих дуже близько одне до одного.

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Деякі люди помічали цікаве явище: там, де ви перебуваєте, — погана погода, проте в друга, який живе всього за кілька кілометрів від вас, — щосили світить сонце. Але чому це так? Вчені пояснюють, що справа може бути в так званому ефекті фена (або föhn) принаймні якщо ви живете недалеко від височини, пише IFLScience.

Ефект фена — погодне явище, за якого один бік височини — найчастіше щось на кшталт гори — відчуває холодну вологу погоду, тоді як умови на іншій стороні теплі та сухі.

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Цей цікавий феномен можна пояснити тим, що важливе повітря виштовхується вгору, коли воно зустрічається з горою. За словами дослідників, потім повітря охолоджується і конденсується в міру підйому, утворюючи дощові хмари. Коли йде дощ із навітряного боку, волога втрачається, а тепло накопичується. Це тепліше повітря потім спускається по іншій стороні гори, відомій як підвітряний бік

Водночас теплий і сухий вітер із підвітряного боку — те що називається феном. Утім, експерти Метеобюро зазначають, що це не єдине можливе пояснення. Дослідники зазначають, що існує чотири можливих механізми, які лежать в основі ефекту фена, при цьому комбінація всіх може сприяти одночасному виникненню ефекту.

Один із цих механізмів виникає, коли вітер з одного боку гори недостатньо сильний, щоб піднятися на вершину. Замість цього повітря, що знаходиться ближче до вершини, відправляється вниз на підвітряний бік, де зміна тиску під час падіння змушує його нагріватися.

Ефект фена в дії Фото: Shutterstock

Дослідники зазначають, що турбулентність також може відігравати роль, коли повітря проходить над горами, що змушує його перемішуватися. Це змішування зазвичай призводить до низхідного потепління і висхідного зволоження повітряного потоку через гори. Простими словами, це призводить до теплішої й сухої погоди в долинах за вітром.

Оскільки на підвітряному боці гори, як правило, менше хмар, у Сонця є багато можливостей для прогріву. Це звучить добре для тих, хто перебуває на підвітряному боці, але вчені попереджають, що є і деякі небезпечні наслідки.

Наприклад, більш м'які температури здатні швидко розтопити лід, збільшуючи ризик сходження лавин і повеней. Водночас тепліші та сухіші вітри можуть збільшити ризики розвитку та поширення лісових пожеж.

Дослідники також зазначають, що вітри фен можуть бути надзвичайно сильними. Наприклад, 1982 року на Колорадо обрушилася серія вітрів "Чинук". Вони були настільки сильними, що виривали дерева з корінням, а також пошкодили лінії електропередач і дахи.

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