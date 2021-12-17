Мало кто видел. Ученые рассказали о пяти самых необычных погодных явлениях (фото)

Природа умеет удивлять своей мощью и великолепием, порой она творит самые настоящие произведения искусства.

Природа — неповторима и необыкновенно красива. Она создает разные погодные условия, в том числе снегопады, ливни, метели, дожди и многое другое. Однако иногда она превосходит саму себя и порождает самые необычные погодные явления, пишет Discover Magazine.

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Вот список 5 самых удивительных из них:

1. Деречо

Это захватывающее погодное явление представляет собой длительный штормовой ветер, который сопровождается грозой и движется по прямой линии.

Во время деречо порывы ветра достигают 93 км/ч, а разрушительная полоса превышает 400 км. Деречо формируется, как правило, в Северном полушарии — в любое время года и времени суток.

В отличие от других гроз деречо зачастую происходит внезапно. В считанные минуты может возникнуть очень сильный ветер, достаточно сильный, чтобы опрокинуть дорожные знаки, свалить большие деревья и оборвать провода. Деречо также может серьезно повредить систему распределения электроэнергии в городской местности.

Эти ветра сопровождаются ливневым дождем и частыми молниями со всех сторон. В таких условиях небезопасно ездить, особенно ночью. Деречо движется быстро, однако нанести большой урон может за короткое время.

2. Пыльный вихрь

Пыльный или песчаный вихрь выглядят как маленькое торнадо, состоящее из пыли и грязи. В то время как обычное торнадо образуется из облаков и распространяется вниз до самой поверхности земли, пылевой дьявол начинается с вихревого движения воздуха у поверхности земли.

Он возникает в сухом климате при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами, что приводит к восходящему потоку, который при определенных условиях может начать вращаться. Однако в отличие от торнадо пыльные вихри крайне редко наносят ущерб.

Обычно высота песчаного вихря составляет 10-20 м, однако иногда он может достигать несколько десятков метров. Внутри вихря скорость ветра достигает 8-10 м/с и более.

Также стоит отметить, что это погодное явление встречается не только на Земле, но и на Марсе. Однако на Красной планете размеры пыльного вихря могут быть в десятки раз раз больше, чем на нашей планете.

3. Огненный смерч

Огненный смерч, также называемый огненным торнадо — атмосферное явление, образующееся при объединении множества очагов горения, диаметр которого составляет от 30 до 300 м.

Набрав силу и скорость, огненный смерч создает свою собственную погодную систему, концентрируя вихрь в нижних слоях атмосферы. Этот вихрь поднимает тлеющие угли, пепел, пламя, грязь и мусор. Его скорость ветра составляет 144 км/ч, а продолжительность — 20 минут.

В целом это явление крайне редкое. Оно обычно возникает в результате пожара, извержения вулкана или же из-за антропогенных факторов, например бомбардировок. Температура огненного смерча может достигать 1090 °C.

Некоторые огненные смерчи образуют кучево-дождевые облака или огненную грозу, которые удваивают огненный эффект, добавляя больше тепла в атмосферу.

Огненные торнадо чрезвычайно опасны не только из-за повреждений, которые вызывает вихрь, но и из-за выбрасываемых пепла и углей, которые в результате вызывают новые пожары. Путь огненного смерча обычно непредсказуем.

4. Облака Кельвина-Гельмгольца

Названные в честь физиков Уильяма Томсона (барон Кельвин) и Германа фон Гельмгольца, эти облака представляют собой необычные волнистые облака.

Они образуются, когда менее концентрированный теплый слой воздуха проходит мимо более холодного плотного слоя (так называемый сдвиг ветра). При этом верхний слой воздуха движется быстрее, чем нижний.

Облака Кельвина-Гельмгольца формируются на высоте 5 км и из-за всплесков средней и сильной турбулентности представляют опасность для авиации.

Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца была открыта при изучении динамики жидкостей. Ее можно обнаружить не только в облаках, но и в солнечной короне, красном пятне Юпитера и полосах Сатурна.

Считается, что Винсент ван Гог видел эти облака, находясь на юге Франции, что, возможно, и послужило его вдохновением для картины "Звездная ночь".

5. Снежные рулоны

Снежные рулоны (также называемые снежными валами) — катящиеся снежные шарики, напоминающие форму пончика. Они формируются под действием силы ветра и гравитации без участия человека. У них не всегда есть отверстия посередине. Иногда они имеют более спиралевидную форму.

Условия при которых формируются "снежные пончики" — довольно специфические. Влажность, температура, ветер и слой снега должны быть в идеальном сочетании друг с другом.

Так ветер должен быть достаточно сильным, чтобы продвигать снежные валы, но не настолько мощным, чтобы их разрушить. Слой снега должен быть влажным и рыхлым, и покрывать поверхность, но не прилипать к ней, а температура воздуха — чуть выше точки замерзания воды.

Процесс образования снежных рулонов кратковременный и его мало кто успевает увидеть. Чаще всего они встречаются в прериях Северной Америки и отдаленных районах Северной Европы. Они могут быть размером с теннисный мяч и достигать 25-30 см в диаметре и 30 см в ширину.