Фокус от природы. Названы люди, у которых больше всего шансов увидеть снег этой зимой: кто они

Исследователи назвали явление, способное объяснить, почему люди, живущие вблизи заводов, с большей вероятностью увидят снег этой зимой.

Планета изнемогает от климатического кризиса, нависшего над ней: на мир обрушились невероятные волны тепла и засухи. Более того, кризис также влияет на климат разных регионов Земли, в результате ученые уделяют все больше внимания анализу земного климата и изменений, с которыми мы можем столкнуться в будущем, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые обнаружили, что промышленное загрязнение в действительности может привести к тому, что жидкие облака превратятся в ледяные, когда приземная температура достаточно опустится. Ученые также считают, что у людей, живущих вблизи заводов и промышленных площадок на самом деле больше шансов увидеть снег этой зимой.

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Этот процесс преобразования облаков известен как облачное оледенение и происходит, когда крохотные частицы загрязнения воздуха заставляют капли облаков превращаться в ледяные кристаллы и выпадать в виде снега. Любопытно, что всего одно такое оледенение может привести к выпаданию 115 миллиметров снега на достаточно большой территории.

Исследование было проведено учеными из Тартуского университета в Эстонии и Университета Рединга. В ходе работы ученые провели анализ спутниковых данных и обнаружили характерные образования ледяных облаков и уменьшение облачности в регионах с подветренной стороны промышленных городов по всей Северной Америке, Европе и Азии.

Ученые заметили образование особых ледяных облаков, а также меньшее количество жидких облаков в районах с подветренной стороны этих мест. Команда предполагает, что частицы, выбрасываемые такими местами, как металлургические заводы, цементные заводы и нефтеперерабатывающие заводы, могут вызывать замерзание жидких облаков и их превращение в снег.

Исследователи обнаружили, что промышленное загрязнение может привести к тому, что жидкие облака превратятся в ледяные облака в холодную погоду Фото: Velle Toll

Наблюдения показывают, что в ходе одного конкретного оледенения выпал снег и он мог длиться около 8 часов, покрывая в среднем площадь в 2160 квадратных километров. По словам соавтора исследования, профессора Николаса Беллуэна из Университета Рединга, их с коллегами открытие имеет важное значение для людей, живущих вблизи промышленных площадок и заводов.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что загрязнение воздуха непосредственно влияет на здоровье человека. Но новая работа ученых также указывает на то, что заводской дым способен превратить дождевые облака в снежные, если температура опустится достаточно.

Исследователи обнаружили, что такой процесс может вызвать неожиданный снегопад, который не будет наблюдаться в других районах. Одно событие может выбросить более половины дюйма снега на площадь, превышающую город. Ученые считают, что этим сообществам может потребоваться лучшая подготовка к внезапному снегопаду.

Ученые добавили, что влияние заводского загрязнения, превращающего водяные облака в ледяные, также может иметь большое значение для климата Земли. Дело в том, что оледенение облаков приводит к тому, что они отражают обратно в космос на 14% меньше солнечного света — то есть, могут усугубить потепление планеты.

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