Фокус від природи. Названо людей, у яких найбільше шансів побачити сніг цієї зими: хто вони

Дослідники назвали явище, здатне пояснити, чому люди, які живуть поблизу заводів, з більшою ймовірністю побачать сніг цієї зими.

Планета знемагає від кліматичної кризи, що нависла над нею: на світ обрушилися неймовірні хвилі тепла і посухи. Ба більше, криза також впливає на клімат різних регіонів Землі, унаслідок чого вчені приділяють дедалі більше уваги аналізу земного клімату та змінам, з якими ми можемо зіткнутися в майбутньому, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені виявили, що промислове забруднення насправді може призвести до того, що рідкі хмари перетворяться на крижані, коли приземна температура достатньо опуститься. Учені також вважають, що у людей, які живуть поблизу заводів і промислових майданчиків насправді більше шансів побачити сніг цієї зими.

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Цей процес перетворення хмар відомий як хмарне заледеніння і відбувається, коли крихітні частинки забруднення повітря змушують краплі хмар перетворюватися на крижані кристали й випадати у вигляді снігу. Цікаво, що всього одне таке заледеніння може призвести до випадання 115 міліметрів снігу на досить великій території.

Дослідження було проведено вченими з Тартуського університету в Естонії та Університету Редінга. Під час роботи вчені провели аналіз супутникових даних і виявили характерні утворення крижаних хмар і зменшення хмарності в регіонах із підвітряного боку промислових міст по всій Північній Америці, Європі та Азії.

Вчені помітили утворення особливих крижаних хмар, а також меншу кількість рідких хмар у районах з підвітряного боку цих місць. Команда припускає, що частинки, що викидаються такими місцями, як металургійні заводи, цементні заводи та нафтопереробні заводи, можуть викликати замерзання рідких хмар та їхнє перетворення на сніг.

Дослідники виявили, що промислове забруднення може призвести до того, що рідкі хмари перетворяться на крижані хмари в холодну погоду Фото: Velle Toll

Спостереження показують, що під час одного конкретного заледеніння випав сніг і він міг тривати близько 8 годин, покриваючи в середньому площу у 2160 квадратних кілометрів. За словами співавтора дослідження, професора Ніколаса Беллуена з Університету Редінга, їхнє з колегами відкриття має важливе значення для людей, які живуть поблизу промислових майданчиків і заводів.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що забруднення повітря безпосередньо впливає на здоров'я людини. Але нова робота вчених також вказує на те, що заводський дим здатен перетворити дощові хмари на снігові, якщо температура опуститься достатньо.

Дослідники виявили, що такий процес може спричинити несподіваний снігопад, який не спостерігатиметься в інших районах. Одна подія може викинути більше декількох сантиметрів снігу на площу, що перевищує місто. Вчені вважають, що цим спільнотам може знадобитися краща підготовка до раптового снігопаду.

Вчені додали, що вплив заводського забруднення, що перетворює водяні хмари на крижані, також може мати велике значення для клімату Землі. Річ у тім, що заледеніння хмар призводить до того, що вони відбивають назад у космос на 14% менше сонячного світла — тобто, можуть посилити потепління планети.

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