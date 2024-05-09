Может ли сильный снегопад вызвать землетрясение: что выяснили ученые

Исследователи говорят, что изменение климата и погоды могут являться одним из факторов сейсмической активности.

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Ученые выяснили, что сильный снегопад может являться одним из ключевых факторов, которые вызывают серии землетрясений. Новое исследование предполагает, что все происходящее на поверхности Земли, играет свою роль в том, что происходит в недрах планеты, пишет Science Advances.

В рамках проведенной работы ученые нашли связь между сильным снегопадом на японском полуострове Ното и тысячами землетрясений, зарегистрированных в регионе с конца 2020 года. В целом, это первое исследование, которое связало изменения погоды или климата с землетрясениями.

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"Такие большие снегопады, похоже, коррелируют с началом крупных землетрясений. Мы не должны забывать о том, что климат также может играть роль в изменениях, происходящих на глубине, где рождаются землетрясения", — говорит автор исследования из Массачусетского технологического института Уильям Франк.

Авторы исследования не утверждают, что изменения климата или погоды напрямую вызывают землетрясения. Вместо этого, ученые говорят, что частота землетрясений в отдельно взятых регионах может увеличиваться из-за изменений климата. Это может происходить в зависимости от того, как вода будет двигаться под поверхностью, и какое давление будет оказывать вес снега на поверхности.

Геофизик-исследователь Геологического общества США Дэвид Шелли соглашается с тем, что новое исследование поднимает интересные вопросы.

"Анализ показал, что сейсмичность, видимо, начинается и усиливается после снегопадов. Наблюдение интригующее, но я не уверен, что оно окончательное", — говорит эксперт.

Правда, Шелли предполагает, что результаты работы будут интересный сейсмологам.

"Это первая статья, в которой предполагается, что землетрясения на Земле могут иметь и экологический фактор", — отмечает Шелли.

В рамках исследования были проанализированы тысячи землетрясений на японском полуострове Ното. В 2021 году после сильного снегопада количество землетрясений в регионе существенно выросло. Отмечается, что ежедневно фиксировались сотни подземных толчков.

"Наблюдалось увеличение количества землетрясений в регионе в 10 раз в сравнении с тем, что происходило там раньше", — подчеркивает автор нового исследования.

Одно из самых сильных землетрясений в то время было магнитудой 7,5, и оно произошло на Новый год. Согласно записям Японского общества Красного креста, во время этого землетрясения погибли более 240 человек.

При чем время появления серии землетрясений в том году также было необычным.

Команда исследователей сравнила картину землетрясений на полуострове Ното с моделью давления внутри недр. Также модель впервые учла надземные факторы, которые могут изменять давление внутри породы, такие как сезонные изменения уровня моря, колебания атмосферного давления и сильные дожди или снегопады.

Результаты показали, что вес снежного покрова на японском полуострове увеличил давление внутри пород. Такие изменения по мере накопления снега или его таяния могут дестабилизировать уже имеющиеся разломы в коре.

"Если выпадет достаточно снега, он будет фактически толкать землю вниз, а если вы убираете этот вес, тогда породы будут подниматься обратно на прежнее место", — говорит Франк.

Кроме этого, более ранние работы также обнаруживали нечто подобное. К примеру, ученые выяснили, что из-за весеннего таяние снега, вода проникла в трещины возле кальдеры в районе Маммот-Лейкс в Калифорнии, что также спровоцировало серию землетрясений.

Напомним, таинственные сгустки в недрах Земли порождают землетрясения и извержения. Исследователи считают, что миллиарды лет назад наша планета столкнулась с объектом размером с Марс, в результате чего в ее недрах появились таинственные сгустки.