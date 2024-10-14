В 10 раз больше смерчей, чем обычно: почему ураган Милтон породил столько торнадо (видео)

Метеорологи зафиксировали не менее 27 торнадо, обрушившихся на Флориду в результате одного из самых разрушительных ураганов в истории.

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Ранее в этом году исследователи предупредили, что нынешний сезон ураганов станет одним из самых экстремальных в истории: ученые ожидали, что количество названых штормов будет так велико, что нам попросту не хватит имен. На прошлой неделе, 10 октября, на Флориду обрушился ураган Милтон, который стал одним из самых быстро увеличивающихся штормов в истории, пишет IFLScience.

Торнадо вместе с ураганом звучит как что-то из фильма-катастрофы, но это стало реальностью, когда ураган Милтон обрушился на Флориду и породил множество разрушительных смерчей. Но почему это произошло? По данным министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, подтверждено не менее 27 торнадо, которые обрушились на Флориду непосредственно до и после того, как ураган Милтон вышел на сушу.

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Отметим, что в среднем в октябре во Флориде наблюдается всего около трех торнадо, а потому увеличение количества смерчей почти в 10 раз вызывает беспокойство метеорологов. В то же время торнадо и ураганы — два разных явления:

торнадо образуются над сушей, они значительно меньше и весьма недолговечны, а их появление сложнее предсказать;

ураганы образуются над тропическими океанами, могут длиться днями или даже неделями, они огромны, а их появление значительно легче предсказать.

В то же время, когда ураган обрушивается на сушу, условия на ней могут стать идеальной питательной средой для образования торнадо. Пока ураган находится над водой, мы не найдем торнадо, так как сдвиг ветра — изменение скорости и/или направления ветра с высотой — просто недостаточно высок. Исследователи отмечают, что трения между ветром и поверхностью воды просто недостаточно.

Как только ураган обрушивается на сушу, все меняется: поверхностное трение значительно увеличивается, чем обусловлен более высокий сдвиг ветра. К этому добавляется нестабильность, вызванная изменением температуры и влажности в зависимости от высоты, наблюдаемой при ураганах и других штормах.

Согласно Национальной метеорологической службе (NWS), торнадо, которые зарождаются во время ураганов, обычно образуются в полосах дождя в правом переднем квадранте шторма — это место с наиболее подходящим сдвигом ветра и нестабильностью. Как правило, такие торнадо довольно слабы и недолговечны, однако метеорологи предупреждают, что они все еще представляют значительную угрозу.

Торнадо Милтона

Сами по себе смерчи во время урагана не являются чем-то особенным, но те, которые были порождены Милтоном, вероятно, оказались значительно сильнее, чем это бывает обычно. По словам профессора метеорологии Университета Северного Иллинойса Виктора Дженсини, почти три десятка торнадо, вызванных ураганом Милтон, кажутся "определенное необычными". Ураганы действительно могут вызвать торнадо, однако они обычно слабые.

Ученые отмечают, что все еще не знают, почему именно это произошло, но эксперты считают, что вероятной причиной может быть увеличение сил ураганов на фоне изменения климата. По словам доцента Университета штата Огайо и аналитика торнадо Яна Хаузера, также существует связь между интенсивностью урагана и способностью окружающей среды способствовать возникновению торнадо.

Ранее Фокус писал о том, что едва заметный ураган Милтон в считанные часы превратился в рекордный шторм.