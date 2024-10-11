Халк среди ураганов. Новая анимация показывает, как Милтон в считанные часы стал таким сильным

NASA показало анимацию, в которой видно как незначительный шторм превратился в невероятно сильный ураган, и это произошло очень быстро.

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Ранее в этом году ученые предупредили, что мир ждет особенно экстремальный сезон ураганов — ожидалось, что количество сильных и названых штормов будет так велико, что у ученых попросту не хватит времени. Так и произошло, новый сезон ознаменовался ураганами, с рекордным усилением, как ураган Милтон, обрушившийся на побережье Флориды, пишет IFLScience.

Известно, что он в считанные часы увеличился с обычного шторма в ураган категории 5. Теперь NASA опубликовали анимацию, в которой показали, как именно это происходило и почему Милтон. По сути, стал столь сильным за столь короткое время.

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Известно, что Милтон обрушился на сушу как шторм категории 3, вызвав разрушения на западном побережье Флориды и оставив миллионы людей без электричества. В течение короткого времени интенсивный шторм имел категорию 5 и метеоролог Ноа Бергрен описал его, как такой, что "приближается к математическому пределу того, что может создать атмосфера Земли над этой океанской водой."

NASA показали свою анимацию и объяснили, как урагану Милтон в столь короткое время удалось стать таким сильным. По словам ученых, шторм пережил "период быстрого усиления" после своего формирования в заливе Кампече: ветры усилились с 56 км/час до 257 км/час всего за 48 часов, поскольку центральное давление резко упало.

По словам сотрудников Студии научной визуализации NASA, на формирование Милтона, вероятно, повлияла центрально американская круговоротная волна — сезонная область низкого давления с центром над Центральной Америкой, приводящая к крупномасштабному движению против часовой стрелки или циклоническому потоку, который может распространяться на:

западную часть Карибского моря;

южную часть Мексиканского залива;

залив Кампече;

дальнюю восточную часть Тихого океана.

Ученые отмечают, что далее ложбина низкого давления переместилась с юго-восточного на юго-западный залив, а грозовая активность в этой области привела к формированию области низкого давления. В результате грозовая активность, связанная с этим минимумом оказалась достаточно организованной, чтобы классифицировать ее как тропическую депрессию.

Далее эксперты NASA наблюдали, как она усиливается и превращается в ураган. Отметим, что ученые также пристально следили за большими 10-километровыми "башнями" внутри шторма, а также интенсивным поверхностным дождем. Все эти данные вместе указывали на интенсивную грозовую активность в северной стене глаза. В результате было выделено большое количество тепла, которое поступило в ядро шторма и послужило признаком дальнейшего усиления.

В целом, по мнению ученых, сила урагана и его усиление были вызваны необычной активностью в воде под ним.

Ранее Фокус писал о том, что за мгновения до того, как ураган Милтон обрушился на берег, в небе появился череп.