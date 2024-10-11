Халк серед ураганів. Нова анімація показує, як Мілтон за лічені години став таким сильним

NASA показало анімацію, в якій видно як незначний шторм перетворився на неймовірно сильний ураган, і це сталося дуже швидко.

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Раніше цього року вчені попередили, що на світ чекає особливо екстремальний сезон ураганів — очікувалося, що кількість сильних і названих штормів буде такою великою, що у вчених просто не вистачить часу. Так і сталося, новий сезон ознаменувався ураганами, з рекордним посиленням, як ураган Мілтон, що ринув на узбережжя Флориди, пише IFLScience.

Відомо, що він за лічені години збільшився зі звичайного шторму на ураган категорії 5. Тепер NASA опублікували анімацію, в якій показали, як саме це відбувалося і чому Мілтон. По суті, став настільки сильним за такий короткий час.

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Відомо, що Мілтон поширився на сушу як шторм категорії 3, спричинивши руйнування на західному узбережжі Флориди та залишивши мільйони людей без електрики. Протягом короткого часу інтенсивний шторм мав категорію 5 і метеоролог Ноа Бергрен описав його, як такий, що "наближається до математичної межі того, що може створити атмосфера Землі над цією океанською водою".

NASA показали свою анімацію і пояснили, як урагану Мілтон за такий короткий час вдалося стати таким сильним. За словами вчених, шторм пережив "період швидкого посилення" після свого формування в затоці Кампече: вітри посилилися з 56 км/год до 257 км/год всього за 48 годин, оскільки центральний тиск різко впав.

За словами співробітників Студії наукової візуалізації NASA, на формування Мілтона, ймовірно, вплинула центральноамериканська хвиля. що обертається по колу — сезонна область низького тиску з центром над Центральною Америкою, яка призводить до великомасштабного руху проти годинникової стрілки або циклонічного потоку, який може поширюватися на:

західну частину Карибського моря;

південну частину Мексиканської затоки;

затоку Кампече;

далеку східну частину Тихого океану.

Науковці зазначають, що далі порожнина низького тиску перемістилася з південно-східної на південно-західну затоку, а грозова активність у цій ділянці призвела до формування області низького тиску. У результаті грозова активність, пов'язана з цим мінімумом виявилася досить організованою, щоб класифікувати її як тропічну депресію.

Далі експерти NASA спостерігали, як вона посилюється і перетворюється на ураган. Зазначимо, що вчені також пильно стежили за великими 10-кілометровими "вежами" всередині шторму, а також інтенсивним поверхневим дощем. Усі ці дані разом вказували на інтенсивну грозову активність у північній стіні ока. У результаті було виділено велику кількість тепла, яке надійшло в ядро шторму і послужило ознакою подальшого посилення.

Загалом, на думку вчених, сила урагану і його посилення були викликані незвичайною активністю у воді під ним.

Раніше Фокус писав про те, що за миті до того, як ураган Мілтон зійшов на берег, у небі з'явився череп.