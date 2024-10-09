Напрочуд потужний ураган сфотографували з космосу: який вигляд має шторм із висоти пташиного польоту (фото)

Астронавт Метью Домінік показав кілька приголомшливих знімків одного з найсильніших штормів в історії з МКС.

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Зміна клімату, що нависла над планетою, не тільки нагрянула на світ неймовірні хвилі спеки та лісових пожеж, а й зробила урагани більш екстремальними. Раніше цього року вчені вже попереджали, що на нас чекає особливо екстремальний сезон ураганів — очікувалося, що на світ зійде така кількість названих ураганів, що у вчених просто не вистачить імен, щоб назвати їх усі, пише Space.

У вересні спостерігалося деяке затишшя, але тепер на Флориду насувається один із найпотужніших в історії ураганів і тих, що зросли найшвидше — ураган Мілтон. Раніше дослідники вже виявили, що він став одним з ураганів, що найшвидше посилюються, за всю історію спостережень — менш ніж за добу ледь помітному шторму вдалося досягти урагану категорії 5.

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Астронавту NASA Метью Домініку вдалося зафіксувати дивовижні краєвиди урагану Мілтон, що наближається до суші. Покадрове відео показує ураган Мілтон через вікно капсули SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристикованої до Міжнародної космічної станції (МКС).

Зазначимо, що капсула виконує місію для NASA: на початку березня вона доправила Домініка в орбітальну лабораторію разом з іншими астронавтами Майклом Барраттом і Жанетт Еппс. Однак місія вже підходить до свого завершення. Насправді астронавти мали повернутися на Землю ще 7 жовтня, але ураган не дозволив їм це зробити.

Відомо, що потужний шторм прямує до Флориди через Мексиканську затоку, збовтуючи води там, де було заплановано посадку капсули. У результаті місцевій владі довелося оголосити високий рівень небезпеки та евакуацію місцевого населення. Передбачається, що заплановане розстикування Crew-8, заплановане NASA і SpaceX, відбудеться не раніше 13 жовтня.

Збільшений вид урагану Мілтон, побачений Метью Домініком з ілюмінатора капсули SpaceX Crew Dragon Crew Dragon Endeavour Фото: NASA/Matthew Dominick

Вчені зазначають, що наразі Мілтон є ураганом 4 категорії та другим за потужністю типом. Дослідники вважають, що він пошириться на узбережжя вже сьогодні, 9 жовтня, як шторм категорії 3, потім продовжить рух на схід через Флориду, а тому, ймовірно, зачепить атлантичне узбережжя штату.

До слова, Endeavour — не єдина місія, яку довелося відкласти. Раніше NASA також відмовилося від запланованого на 10 жовтня запуску місії Europa Clipper вартістю 5 мільярдів доларів із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Нову дату буде оголошено після того, як шторм стихне.

Дослідники також зазначають, що Endeavour — не єдина капсула, яка сьогодні пристикована до МКС. Космічний корабель Crew Dragon Freedom прибув 29 вересня, виконуючи місію Crew-9 компанії NASA. Freedom видно на кадрах Домініка, частково закриваючи приголомшливий вид на Землю з ілюмінатора Endeavour.

Раніше Фокус писав про те, що ледь помітний ураган Мілтон за лічені години перетворився на рекордний шторм.