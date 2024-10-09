Поразительно мощный ураган запечатлели из космоса: как выглядит шторм с высоты птичьего полета (фото)

Астронавт Мэтью Доминик показал несколько потрясающих снимков одного из сильнейших штормов в истории с МКС.

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Изменение климата, нависшее над планетой, не только обрушило на мир невероятные волны жары и лесных пожаров, но также и сделала ураганы более экстремальными. Ранее в этом году ученые уже предупреждали, что нас ждет особенно экстремальный сезон ураганов — ожидалось, что на мир обрушится такое количество названных ураганов, что у ученых попросту не хватит имен, чтобы назвать их все, пишет Space.

В сентябре наблюдалось некоторое затишье, но теперь на Флориду надвигается один из самых мощных и быстро растущих в истории ураганов — ураган Милтон. Ранее исследователи уже обнаружили, что он стал одним из самых быстро усиливающихся ураганов за всю историю наблюдений — менее чем за сутки едва заметному шторму удалось достичь урагана категории 5.

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Астронавту NASA Мэтью Доминику удалось запечатлеть удивительные виды урагана Милтон, приближающегося к суше. Покадровое видео показывает ураган Милтон через окно капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристыкованной к Международной космической станции (МКС).

Отметим, что капсула выполняет миссию для NASA: в начале марта она доставила Доминика в орбитальную лабораторию вместе с другими астронавтами Майклом Барраттом м Жанетт Эппс. Однако миссия уже подходит к своему завершению. На самом деле астронавты должны были вернуться на Землю еще 7 октября, но ураган не позволил им это сделать.

Известно, что мощный шторм направляется к Флориде через Мексиканский залив, взбалтывая воды там, где была запланирована посадка капсулы. В результате местным властям пришлось объявить высокий уровень опасности и эвакуацию местного населения. Предполагается, запланированная расстыковка Crew-8, запланированная NASA и SpaceX, произойдет не ранее 13 октября.

Увеличенный вид урагана Милтон, увиденный Мэтью Домиником из иллюминатора капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour Фото: NASA/Matthew Dominick

Ученые отмечают, что в данный момент Милтон является ураганом 4 категории и вторым по мощности типом. Исследователи считают, что он обрушится на побережье уже сегодня, 9 октября, как шторм категории 3, затем продолжит движение на восток через Флорида, а потому, вероятно, затронет атлантическое побережье штата.

К слову, Endeavour — не единственная миссия, которую пришлось отложить. Ранее NASA также отказалось от запланированного на 10 октября запуска миссии Europa Clipper стоимостью 5 миллиардов долларов из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Новая дата будет объявлена после того, как шторм стихнет.

Исследователи также отмечают, что Endeavour — не единственная капсула, которая сегодня пристыкована к МКС. Космический корабль Crew Dragon Freedom прибыл 29 сентября, выполняя миссию Crew-9 компании NASA. Freedom виден на кадрах Доминика, частично закрывая потрясающий вид на Землю из иллюминатора Endeavour.

Ранее Фокус писал о том, что едва заметный ураган Милтон в считанные часы превратился в рекордный шторм.