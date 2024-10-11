Моторошний знак. За миті до того, як ураган Мілтон обрушився на берег, у небі з'явився череп

Метеорологи сфотографували моторошний череп, форму якого ураган набув лише за кілька миттєвостей до того, як обрушитися на Флориду.

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Кліматична криза, що нависла над планетою, не тільки обрушила на світ хвилі тепла, посухи та лісових пожеж, а й також зробила урагани й повені більш екстремальними, ніж будь-коли. Вчені попередили, що цього року на нас чекає особливо екстремальний сезон ураганів, а кількість названих штормів буде такою великою, що нам навряд чи вистачить імен, пише Daily Mail.

Одним із таких екстремальних штормів став ураган Мілтон, який менш ніж за 24 години перетворився зі слабкого шторму на сильний ураган категорії 5. 10 жовтня ураган Мілтон обрушився на Флориду, як і очікували метеорологи.

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Тепер старший метеоролог Weather Channel Сту Остро поділився моторошним фото, показавши, що всього за кілька миттєвостей до того, як ураган обрушився на Флориду, він набув форми черепа. Щось подібне, до речі, сталося та у 2016 році, коли ураган Метью набув схожої форми.

На фото видно, ніби ураган Мілтон "дивиться з моторошною посмішкою" перед тим, як спінитися в затоці й кинутися в бік Флориди. Зловісне зображення з'явилося за кілька миттєвостей до того, як Мілтон обрушився на штат, спричинивши руйнівні повені та вітри. У мережі також з'явилося відео супутникового радара, на якому видно, коли ураган Мілтон трансформувався в зловісну форму.

Цікаво, що раніше експерти описали ураган Мілтон як "монстричний" шторм, що робить супутниковий знімок ще більш відповідним. Відомо, що ураган обрушився на узбережжя недалеко від Сарасоти в середу ввечері як шторм категорії 3. У результаті він породив близько 150 торнадо й обрушив на штат до 50 сантиметрів опадів, водночас швидкість поривів вітру сягала понад 160 км/год.

За мить до виходу на берег ураган набув форми черепа Фото: X (Twitter)

Наслідки урагану все ще підраховуються, проте відомо, що мільйони людей у Флориді все ще залишаються без електрики. Утім, експерти зазначають, що повний масштаб збитку все ще невідомий, але звіти вказують на великі руйнування, обірвані лінії передач і знищені будинки.

У четвер шторм перемістився назад у море, проте дослідники попереджають, що небезпека ще не минула. Насправді ураган Мілтон усе ще може затопити частину місцевого узбережжя.

Раніше Фокус писав про те, що разюче потужний ураган сфотографували з космосу: який вигляд має шторм з висоти пташиного польоту.