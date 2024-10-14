У 10 разів більше смерчів, ніж зазвичай: чому ураган Мілтон породив стільки торнадо (відео)

Метеорологи зафіксували щонайменше 27 торнадо, що обрушилися на Флориду внаслідок одного з найбільш руйнівних ураганів в історії.

Related video

Раніше цього року дослідники попередили, що нинішній сезон ураганів стане одним із найекстремальніших в історії: вчені очікували, що кількість названих штормів буде такою великою, що нам просто не вистачить імен. Минулого тижня, 10 жовтня, на Флориду обрушився ураган Мілтон, який став одним зі штормів, які найшвидше зростають в історії, пише IFLScience.

Торнадо разом з ураганом звучить як щось із фільму-катастрофи, але це стало реальністю, коли ураган Мілтон обрушився на Флориду і породив безліч руйнівних смерчів. Але чому це сталося? За даними міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, підтверджено щонайменше 27 торнадо, які обрушилися на Флориду безпосередньо до і після того, як ураган Мілтон вийшов на сушу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що в середньому в жовтні у Флориді спостерігається всього близько трьох торнадо, а тому збільшення кількості смерчів майже в 10 разів викликає занепокоєння метеорологів. Водночас торнадо та урагани — два різні явища:

торнадо утворюються над сушею, вони значно менші та вельми недовговічні, а їхню появу складніше передбачити;

урагани утворюються над тропічними океанами, можуть тривати днями або навіть тижнями, вони величезні, а їхню появу значно легше передбачити.

Водночас коли ураган обрушується на сушу, умови на ній можуть стати ідеальним живильним середовищем для утворення торнадо. Поки ураган перебуває над водою, ми не знайдемо торнадо, оскільки зсув вітру — зміна швидкості та/або напрямку вітру з висотою — просто недостатньо високий. Дослідники зазначають, що тертя між вітром і поверхнею води просто недостатньо.

Щойно ураган обрушується на сушу, все змінюється: поверхневе тертя значно збільшується, що зумовлює вищий зсув вітру. До цього додається нестабільність, викликана зміною температури та вологості залежно від висоти, що спостерігається під час ураганів та інших штормів.

Згідно з Національною метеорологічною службою (NWS), торнадо, які зароджуються під час ураганів, зазвичай утворюються в смугах дощу в правому передньому квадранті шторму — це місце з найбільш відповідним зсувом вітру і нестабільністю. Зазвичай такі торнадо доволі слабкі та недовговічні, проте метеорологи попереджають, що вони все ще становлять значну загрозу.

Торнадо Мілтона

Самі по собі смерчі під час урагану не є чимось особливим, але ті, що були породжені Мілтоном, ймовірно, виявилися значно сильнішими, ніж це буває зазвичай. За словами професора метеорології Університету Північного Іллінойсу Віктора Дженсіні, майже три десятки торнадо, спричинених ураганом Мілтон, здаються "дещо незвичними". Урагани справді можуть спричинити торнадо, проте вони зазвичай слабкі.

Науковці зазначають, що все ще не знають, чому саме це сталося, але експерти вважають, що ймовірною причиною може бути збільшення сил ураганів на тлі зміни клімату. За словами доцента Університету штату Огайо та аналітика торнадо Яна Гаузера, також є зв'язок між інтенсивністю урагану та здатністю довкілля сприяти виникненню торнадо.

Раніше Фокус писав про те, що ледь помітний ураган Мілтон за лічені години перетворився на рекордний шторм.