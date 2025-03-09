Археологи обнаружили скрытую сеть водных каналов древней Месопотамии: им тысячи лет (фото)

Ученые обнаружили древнюю ирригационную систему, которая снабжала земледельческие участки водой из реки Евфрат до первого тысячелетия до нашей эры.

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Несколько тысяч лет назад жители древней Месопотамии создали обширную, сложную сеть оросительных каналов для полива своих посевов, как показало новое исследование, опубликованное в журнале Antiquity, пишет Live Science.

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Археологи обнаружили скрытую сеть древних ирригационных каналов недалеко от древнего города Эриду в Ираке, которая существовала до первого тысячелетия до нашей эры. Ранее знания о методах ведения сельского хозяйства в древней Месопотамии в основном основывались на косвенных источниках, в первую очередь на клинописных текстах.

Новое открытие дает четкое представление о методах ведения сельского хозяйства месопотамских земледельцев, которые между шестым веком до нашей эры и началом первого тысячелетия до нашей эры использовали воды реки Евфрат для обработки своих земель.

Эти древние оросительные каналы хорошо сохранились, в отличие от других подобных древних оросительных систем. Это связан о с тем, что, после изменения русла реки Евфрат примерно 2000 лет назад этот регион был заброшен. Потому никаких новых построек не создавалось, которые могли бы разрушить древнюю ирригационную систему.

Археологи обнаружили древние водные каналы с помощью спутниковых снимков, геологических карт и съемок с беспилотников. Ученые могли нанести на карту более 200 основных водных каналов, которые были напрямую связаны с рекой Евфрат. Также на карту были нанесены более 4000 вторичных каналов, соединенных с главными каналами, которые питали водой более 700 сельскохозяйственных участков. Оросительные каналы достигали 9 км в длину и были созданы вдоль берега реки Евфрат.

Археологи обнаружили древние водные каналы с помощью спутниковых снимков, геологических карт и съемок с беспилотников Фото: Live Science

По словам ученых, это открытие не только расширяет понимание древних ирригационных систем, но показывает, насколько избирательными были жители древней Месопотамии при ведении сельского хозяйства.

Ученые считают, что несмотря на то, что сеть оросительных каналов является большой, скорее всего ее не использовали всю одновременно, а она развивалась и менялась на протяжении столетий, когда здесь жили люди. Авторы исследования говорят, что теперь они хотят определить возраст отдельных каналов, чтобы лучше понять изменения в методах ведения сельского хозяйства с течением времени.

Месопотамия была историческим регионом, который включал части современных Ирака, Сирии, Турции, Ирана и Кувейта. "Месопотамия" — это древнегреческое слово, которое можно перевести как "земля между двумя реками", то есть между реками Тигр и Евфрат.

В историческом регионе, где были обнаружены оросительные каналы, люди начали жить примерно 8000 лет назад и покинули его в начале первого тысячелетия до нашей эры.

Вдоль реки Евфрат находился также Древний Вавилон, который был центром месопотамской цивилизации в период с 2000 г. до н. э. до 540 г. до н. э., и еще более древний город Эриду, основанный ближе к Персидскому заливу около 5400 г. до н. э.

Как уже писал Фокус, затерянный мир на Земле существует, и местные жители называют эту гору "домом богов". Гора Рорайма имеет уникальную экосистему, которая была изолирована от окружающей саванны на протяжении миллионов лет.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили древнейшие костяные орудия труда в Танзании. В ущелье Олдувай археологи обнаружили костяные орудия труда, изготовленные 1,5 млн лет назад. Это открытие переписывает историю человечества, меняя наши представления о появлении первых инструментов в Восточной Африке.