Вихід РФ із зернової угоди: США і союзники намагаються запобігти глобальній кризі, — CNN

За словами журналістів, останніми тижнями ООН, НАТО і Єврокомісія скликали зустрічі, щоб знайти варіанти і пообіцяти Україні підтримку її сільськогосподарської галузі.

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США і союзники намагаються вирішити, як запобігти глобальній продовольчій кризі після виходу Росії з чорноморської ініціативи і подальших атак ЗС РФ на українські порти і сховища зерна. Про це повідомляє CNN.

Так, на Заході вважають, що в Україні необхідно збільшити місткість сховищ, оскільки до збору врожаю залишилося всього кілька місяців. Крім того, політики розуміють, що тепер доведеться перевозити українське зерно залізницею.

Щоправда, як ідеться в матеріалі, ситуація ускладнюється тим, що п'ять країн ЄС, чотири з яких межують з Україною, — Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія — наразі заборонили імпорт українського зерна для захисту власного сільськогосподарського виробництва.

Видання пише, що останніми тижнями ООН, НАТО і Єврокомісія скликали зустрічі, щоб знайти варіанти і пообіцяти Україні підтримку її сільськогосподарської галузі.

Однак, як повідомляється, жодне рішення поки що не може замінити зернову угоду, за допомогою якої Україна експортувала тонни продовольства через порти в Чорному морі.

Тимчасова повірена у справах місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Кетрін Брукер заявила, що мета РФ — напад на цивільні судна в Чорному морі, щоб потім звинуватити Україну.

"Ми повинні зберігати пильність щодо того, як Росія намагається розширити конфлікт, і продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях", — сказала вона.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. За словами громадського працівника Артура Харитонова, Китай керується не тільки власною вигодою, а й діє в інтересах російської економіки.

Також повідомлялося, що США пригрозили РФ у разі нападу на кораблі в Чорному морі. Держави, які брали участь у "зерновій угоді" і чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку РФ на їхні кораблі.