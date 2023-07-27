Ексклюзив на крові: Зеленський назвав цілі Путіна після виходу із зернової угоди

За словами президента України, у Кремлі налаштовані радикально і хочуть заробити на війні, поки є така можливість. Усе це відбувається через те, що Путіну дозволили не поважати міжнародне право.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що виходом із зернової угоди президент РФ Володимир Путін переслідує мету, одна з яких — заробити. Про це він заявив під час інтерв'ю Globo News 27 липня.

За словами президента України, у Кремлі не поважають міжнародне право, і блокування зернової ініціативи тому доказ. Оточення Володимира Путіна намагатиметься заробити на цьому, поки триває повномасштабна війна і щодня від куль ЗС РФ гинуть люди.

"Блокування нашого зерна — це дуже просто. Він (Володимир Путін, — ред.) реалізує своє. Він виходить від конкуренції. І збільшується ціна на його товар, тому що він стає "ексклюзивом на крові", я б сказав. Тобто, це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право і якій дають можливість сьогодні право не поважати", — ідеться в повідомленні.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що в Російській Федерації радикально налаштовані знищити громадян України, і через майже півтора року повномасштабної війни йдеться вже про виживання світу, голод і соціальний хаос, до яких призведе скасування зернової угоди.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в ООН відповіли Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно для країн Африки замість українського експорту. Антоніу Гутерріш переконаний, що вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.

26 липня ЗМІ повідомили, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. Пекін керується не лише власною вигодою, а й планує діяти в інтересах економіки Кремля.