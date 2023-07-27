"Драматичний вплив": Гутерріш відповів Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно

За словами генсека ООН, вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що безкоштовне зерно від російського президента Володимира Путіна не допоможе уникнути наслідків у майбутньому. Про це пише видання Reuters 27 липня.

За його словами, всі "пожертви" з боку Російської Федерації все одно не виправлять драматичного становища, до якого призвели дії Кремля у вигляді виходу із зернової угоди.

"Очевидно, що якщо прибрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, то це призведе до зростання цін. Тож не жменькою пожертвувань деяким країнам ми виправимо цей драматичний вплив, який зачіпає всіх і всюди", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Антоніу Гутерріш наголосив, що підвищення цін на будь-яке продовольство буде оплачене всіма і скрізь. Насамперед це торкнеться країн, що розвиваються, і вразливих людей у державах, де зафіксовано середній рівень доходу.

Пропозиція Путіна щодо зерна: подробиці

У Російській Федерації проходить економічний форум "Росія-Африка", де президент Володимир Путін висловив своє бажання замінити українське зерно на світовому ринку. Кремль нібито готовий постачати російське безоплатно в бідні країни.

"Наша країна в змозі замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі. Тим паче, що у нас цьогоріч знову очікується рекордний урожай", — ідеться в повідомленні.

Відбудеться це нібито протягом наступних 2-4 місяців і насамперед РФ хоче відправити його в такі країни Африки: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка, Еритрея.

Нагадаємо, 26 липня ЗМІ повідомили, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. Пекін керується не лише власною вигодою, а й планує діяти в інтересах економіки Кремля.