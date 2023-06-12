Збитки України через підрив Каховської ГЕС вже сягнули 150 млрд гривень, — Мінагрополітики

У міністерстві проінформували, що зруйноване Каховське водосховище живило 584 тисячі гектарів земель. У відомстві порадили забути про зрошуване землеробство на півдні до відновлення водопостачання.

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Збитки держмайна меліоративних систем та каналів внаслідок того, що російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, становлять 150-160 млрд гривень. Про це 12 червня повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Точні дані можна буде визначити після деокупації територій. Існує велика ймовірність, що системи будуть зруйновані або ж демонтовані окупантами", — зазначили у Мінагрополітики.

Пресслужба передала, що найближчим часом зрошуване землеробство на півдні України неможливе. У публікації пояснюється, що ситуація зміниться лише після відновлення джерела водопостачання.

"Нагадаємо, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% — в Запорізькій та 30% — в Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тисяч гектарів земель, на які подавалася вода для зрошення", — підкреслили у міністерстві.

За даними Мінагрополітики, Каховський магістральний канал обслуговував 326 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, а Північнокримський — 39,7 тисяч.

"Крім того, через низку систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювали окремий водозабір з водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тисячі гектарів", — додала пресслужба.

Нагадаємо, з 13 червня до затопленого мікрорайону Корабел у Херсоні буде заборонений в’їзд. Керівник МВА Роман Мрочко пояснив, що також впродовж тижня в районі діятиме комендантська година — пересування мешканців буде дозволене тільки з 12:00 до 15:00.

12 червня речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк попередила, що винесене на узбережжя сміття категорично не можна чіпати. Вона пояснила, що взаємодія з предметами може бути небезпечною.