В ОК "Південь" закликали українців не збирати сміття з моря та назвали причину (відео)

До берега може прибивати якірні російські міни, міни-"пелюстки", які є дуже небезпечними та підступними, адже підриваються при найменшому дотику.

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Сміття, яке знесло у море внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, категорично не можна збирати на узбережжях. Про це 12 червня повідомила Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України, в ефірі теламарафону.

Вона наголосила, що про власну безпеку варто пам’ятати під час прибирання узбережжя. Порушення цих норм здатен спровокувати жахливі наслідки. З її слів, у залишках побутових предметів, різноманітних конструкціях можуть бути небезпечні предмети, знесені з російських польових складів боєкомплектів, позицій та оборонних смуг, які загарбники організували на Лівому березі Дніпра.

"Там може бути все що завгодно", – попередила Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що під час перебування на узбережжі варто бути особливо обережними. До берега може прибивати якірні міни, міни-"пелюстки", які є дуже небезпечні та підступники, адже підриваються при найменшому дотику. У разі наявності таких предметів потрібно викликати вибухотехніків та фахівців.

"Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега", – поясна вона.

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Підрив Каховської ГЕС

Зранку 6 червня російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС. У Херсонській обласній військовій адміністрації оголосили процес евакуації.

Близько 9 ранку з'явилися повідомлення щодо підтоплень міст і сіл на Херсонщині. Мешканці Херсону, Нової Каховки й Олешок розповідали про затоплені райони в населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел повністю зникло світло, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 8 червня у Генштабі Збройних сил України назвали втрати російських загарбників через руйнування Каховської ГЕС. Загарбники маскувалися під місцевих та евакуювалися цивільними маршрутами.