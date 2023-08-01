Українцям погодили надання коштів на ремонти помешкань: хто отримає допомогу

Уряд на ремонт помешкань, пошкоджених війною, виділив в середньому по 2 тис. доларів на заявку. Виділених виплати вистачить на покриття шостої частини від потреб.

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що за програмою єВідновлення виділено майже 400 млн грн на дрібний ремонт помешкань, пошкоджених внаслідок війни. Про деталі фінансування програми відновлення розповіла пресслужба уряду.

Зі слів Кубракова, уряд щотижня збирає спеціальні наради з представниками місцевого самоврядування, щоб приймати рішення щодо відновлення. Зокрема, погоджено виплату для 4806 заявників, які отримають 389 млн грн за програмою єВідновлення. Кошти підуть на дрібні ремонти осель, вказав міністр.

Зазначимо, згідно з оприлюдненими даними, кожен заявник матиме в середньому по 81 тис. грн на ремонт (або близько 2 тис. дол.).

Збір заявок на дрібний ремонт осель почався 10 травня. Заявки подавали мешканці областей, на території яких відбувались бойові дії: Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської та Донецької. Протягом майже трьох місяців заявки подали 31 176 осіб.

Отже, виплати отримала шоста частина тих, хто потребує відновлення житла. Вказане число свідчить, що уряду потрібно відшукати у шість разів більше коштів, ніж вже виділено, щоб задовольнити потреби громадян — орієнтовно, 2,4 млрд грн (або 64 млн дол.).

Міністр Кубраков пояснив, що фінансування дрібного ремонту — це лише частина програми відновлення. 1 серпня починається наступний етап — компенсація за знищене житло. Чиновник перелічив, кого саме стосується цей етап:

жителів тимчасово окупованих територій;

людей, які самостійно відновили житло;

людей, будівлі яких було зруйновано і потребує капітального ремонту.

"Вже розробляються та затверджуються механізми, в тому числі спільно з міжнародними фінансовими інституціями", — пояснив міністр. Також він нагадав, що заявки опрацьовуються місцевими комісіями, яких по Україні створено 520 шт.

Щоб скористатись можливостями програми "єВідновлення Дія", потрібно перейти на відповідний сайт та діяти відповідно інструкцій.

Нагадуємо, уряд напрацьовує шляхи розмінування сільськогосподарських угідь, для яких не вистачає наявних 3 тис. саперів та 26 машин. Для цього укладено угоду з Хорватією, яка збудує заводи з випуску спецтехніки.

Програма з фінансування відбудови житла, пошкодженого війною, стартувала у травні. Міністр Кубраков тоді зазначив, що в Україні ремонту потребують 18,5 тис. багатоповерхівок та 142 тис. приватних будинків.