Археологічні знахідки поблизу Хортиці: українські науковці рятують артефакти (фото)

У липні працівники Національного заповідника "Хортиця" в Запоріжжі виявили кілька артефактів на обмілілому дні Дніпра. Зниження рівня води стало наслідком знищення Росією дамби Каховської ГЕС.

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Зниження рівня води відкрило доступ до більшої кількості знахідок, як зазначила Тетяна Шелеметьєва, старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника "Хортицяʼ, пише Суспільне Новини.

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Пошук артефактів спирається на досвід, знання та сучасні методи, зокрема використання дронів. Точна кількість знахідок залишається невідомою через різноманітний характер об'єктів.

"Ми не рахували, бо об'єкти можуть бути дуже різні. Це можуть бути великі човни, які ми консервуємо. Бувають дуже цікаві об'єкти на каміннях. Також ми знаходимо якісь написи та фіксуємо. А бувають артефакти, які ми приймаємо вже на облік у музей, тобто це різнопланові, різночасові експонати" — розповіла Шелеметьєва.

Виявлені дослідниками з Національного заповідника "Хортиця" знахідки Фото: Суспільне Запоріжжя

Після того, як артефакт знайдено, його ретельно фіксують і додають до бази даних для подальшого вивчення. Кожному предмету присвоюється унікальний номер, а відповідні деталі, такі як місце знахідки та розміри, ретельно документує команда.

Поблизу Хортиці знайдено важливі знахідки, зокрема човни, датовані минулим століттям, різьблена посудина, якій, за оцінками, щонайменше 300-500 років, фрагмент грецької амфори, ґудзик 18-го століття та гарматне ядро.

Знайдений у Запоріжжі човен Фото: Facebook/Дмитро Кобалія

Серед знахідок — човен-довбанка, якому, як вважають, не менш як століття. Його помітив місцевий житель і повідомив про нього археологам. Судно залишалося на березі річки, потім затонуло, а згодом його поховало під товстим шаром піску.

Цей старовинний човен має понад 10 метрів у довжину і близько чотирьох метрів у ширину. Їх використовували для перевезення вантажів завдяки своїй неглибокій та широкій конструкції. Ці човни мали перевагу в тому, що могли перевозити значні вантажі на мілководді річки.

По суті, це були лише річкові судна, призначені для задоволення специфічних потреб річкових умов.

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