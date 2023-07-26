Археологические находки вблизи Хортицы: украинские ученые спасают артефакты (фото)

В июле работники Национального заповедника "Хортица" в Запорожье обнаружили несколько артефактов на обмелевшем дне Днепра. Снижение уровня воды стало следствием уничтожения ЗС РФ дамбы Каховской ГЭС.

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Снижение уровня воды открыло доступ к большему количеству находок, как отметила Татьяна Шелеметьева, старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы Национального заповедника "Хортица", пишет Суспільне Новини.

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Поиск артефактов опирается на опыт, знания и современные методы, в частности использование дронов. Точное количество находок остается неизвестным из-за разнообразного характера объектов.

"Мы не считали, потому что объекты могут быть очень разные. Это могут быть большие лодки, которые мы консервируем. Бывают очень интересные объекты на камнях. Также мы находим какие-то надписи и фиксируем. А бывают артефакты, которые мы принимаем уже на учет в музей, то есть это разноплановые, разновременные экспонаты", — рассказала Шелеметьева.

Обнаруженные исследователями из Национального заповедника "Хортица" находки Фото: Суспільне Запоріжжя

После того, как артефакт найден, его тщательно фиксируют и добавляют в базу данных для дальнейшего изучения. Каждому предмету присваивается уникальный номер, а соответствующие детали, такие как место находки и размеры, тщательно документирует команда.

Вблизи Хортицы найдены важные находки, в частности лодки, датированные прошлым веком, резной сосуд, которому, по оценкам, не менее 300-500 лет, фрагмент греческой амфоры, пуговица 18-го века и пушечное ядро.

Найденная в Запорожье лодка Фото: Facebook/Дмитро Кобалія

Среди находок — лодка-долбленка, которой, как полагают, не меньше века. Ее заметил местный житель и сообщил о ней археологам. Судно оставалось на берегу реки, затем затонуло, а впоследствии его похоронило под толстым слоем песка.

Эта старинная лодка имеет более 10 метров в длину и около четырех метров в ширину. Их использовали для перевозки грузов благодаря своей неглубокой и широкой конструкции. Эти лодки имели преимущество в том, что могли перевозить значительные грузы на мелководье реки.

По сути, это были лишь речные суда, предназначенные для удовлетворения специфических потребностей речных условий.

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