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Технологии и наука

Винницкий монастырь продолжает удивлять: археологи докопались до артефактов казачества (фото)

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Фото: Суспільне Вінниця | Во время археологических раскопок на месте Доминиканского монастыря в Виннице обнаружены артефакты времен казачества и Российской империи, а также человеческие захоронения

Во время археологических раскопок на месте Доминиканского монастыря в Виннице обнаружены артефакты времен казачества и Российской империи, а также человеческие захоронения. О находках рассказала Яна Короленко, и.о. завсектором археологии областного краеведческого музея.

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По оценкам экспертов, найденным человеческим останкам по меньшей мере триста лет. В одной яме обнаружили пять черепов — один женский, остальные — мужские. Также присутствуют многочисленные захоронения, которые требуют дальнейшего исследования. На одном из черепов есть следы травмы, возможно, полученной во время боев. Повреждение имеет следы заживления, а это значит, что человек выжил после полученной травмы, пишет Суспільне Новини.

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Во время раскопок исследователи также наткнулись на деревянную бочку начала 20 века, как рассказала Ольга Манигда, руководитель археологической экспедиции.

Команда раскопок, в которую вошли специалисты Винницкого областного краеведческого музея, исследователи из Музея Винницы, студенты местных университетов и Киево-Могилянской академии, сделала еще несколько интересных находок. Среди них — остатки керамической печи и фрагменты гончарной посуды предыдущего века, о чем рассказал участник экспедиции Остап Тарасович.

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Нынешние раскопки на территории Доминиканского монастыря, ныне Спасо-Преображенского собора Православной Церкви Украины, запланировано продолжить до конца июля
Фото: Суспільне Вінниця

Владимир Гуцул, еще один участник раскопок, выразил свое восхищение историей и желание присоединиться к проекту.

"Очень люблю историю. Хочу в этом разобраться, и вообще интересно здесь. Я вот нашел косточки такие, наверное, коровьи. Сначала я подумал, что это камешек, а оказалось, что кости. Вот и керамика есть. Это очень интересно", — делится он впечатлениями.

Основная цель нынешних раскопок — расчистить участок, который ранее исследовали в 2013-2017 годах. За эти годы были обнаружены различные сооружения и объекты, датированные 16-19 веками.

"Мы находимся в самом центре Доминиканского монастыря, по документам он был основан в 1624 году. Здесь эти фундаменты, которые принадлежали к комплекту, но точная дата еще вызывает сомнения. Мы это исследуем", — объясняет Манигда.

Винница, собор, раскопки, артефакты, история, музей, казачество, проект, монастырь, июль, исследования, находки, керамика, кости, череп, останки, археологи, археология, останки, печь Fullscreen
Во время раскопок исследователи также наткнулись на деревянную бочку начала 20 века
Фото: Суспільне Вінниця

Нынешние раскопки на территории Доминиканского монастыря, ныне Спасо-Преображенского собора Православной Церкви Украины, запланировано продолжить до конца июля.

Ранее Фокус писал об откопанных капсулах времени: археологи нашли сокровища 17-20 веков в Винницком монастыре.

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