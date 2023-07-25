Вінницький монастир продовжує дивувати: археологи докопалися до артефактів козаччини (фото)

Під час археологічних розкопок на місці Домініканського монастиря у Вінниці виявлено артефакти часів козаччини та Російської імперії, а також людські поховання. Про знахідки розповіла Яна Короленко, в.о. завсектору археології обласного краєзнавчого музею.

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За оцінками експертів, знайденим людським останкам щонайменше триста років. В одній ямі виявили п'ять черепів — один жіночий, решта — чоловічі. Також присутні численні поховання, які потребують подальшого дослідження. На одному з черепів є сліди травми, можливо, отриманої під час боїв. Цікавим є те, що пошкодження має сліди загоєння, тож власник черепа жив після отриманої травми, пише Суспільне Новини.

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Під час розкопок дослідники також натрапили на дерев'яну бочку початку 20 століття, як розповіла Ольга Манігда, керівниця археологічної експедиції.

Команда розкопок, до якої увійшли фахівці Вінницького обласного краєзнавчого музею, дослідники з Музею Вінниці, студенти місцевих університетів та Києво-Могилянської академії, зробила ще кілька цікавих знахідок. Серед них — залишки керамічної печі та фрагменти гончарного посуду попереднього століття, про що розповів учасник експедиції Остап Тарасович.

Теперішні розкопки на території Домініканського монастиря, нині Спасо-Преображенського собору Православної Церкви України, заплановано продовжити до кінця липня Фото: Суспільне Вінниця

Володимир Гуцул, ще один учасник розкопок, висловив своє захоплення історією та бажання долучитися до проєкту.

"Дуже люблю історію. Хочу у цьому розібратися, і взагалі цікаво тут. Я ось знайшов кісточки такі, певно, коровʼячі. Спершу я подумав, що це камінець, а зʼясувалося, що кістки. Ось і кераміка є. Це дуже цікаво", — ділиться він враженнями.

Основна мета цьогорічних розкопок — розчистити ділянку, яку раніше досліджували у 2013-2017 роках. За ці роки було виявлено різні споруди та об'єкти, датовані 16-19 століттями.

"Ми перебуваємо у самому центрі Домініканського монастиря, за документами він був заснований 1624 року. Тут ці фундаменти, які належали до комплекту, але точна дата ще викликає сумніви. Ми це досліджуємо", — пояснює Манігда.

Під час розкопок дослідники також натрапили на дерев'яну бочку початку 20 століття Фото: Суспільне Вінниця

Теперішні розкопки на території Домініканського монастиря, нині Спасо-Преображенського собору Православної Церкви України, заплановано продовжити до кінця липня.

Раніше Фокус писав про відкопані капсули часу: археологи знайшли скарби 17-20 століть у Вінницькому монастирі.

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