Откопанные капсулы времени: археологи нашли сокровища 17-20 веков в Винницком монастыре (фото)

Винницкий областной краеведческий музей обнаружил сокровищницу артефактов, спрятанных на протяжении веков. Среди найденных предметов фрагменты керамики, трубки "носогрейки", набор стеклянных изделий и прочее.

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Недавно украинские археологи начали раскопки на территории Доминиканского монастыря по заказу Департамента архитектуры и градостроительства Винницкого городского совета. Как пишет в фейсбуке Винницкий областной краеведческий музей, экспедиция уже нашла немало предметов, датированных 17-20 вв.

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Известно, что Доминиканский монастырь возведен в XVII веке на средства Стефана Черленковского по одной версии. По другой, строительство профинансировал староста Ян Одживольский. Доминиканский монастырь занимал северо-западную часть фортификационного укрепления Муры (комплекс оборонительных и монастырских сооружений XVII века в Виннице).

Сегодня же при монастыре действует театр-студия "Лампадка" и духовный хор.

Раскопки на территории монастыря Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Как указано в заметке Винницкого областного краеведческого музея, исследователи нашли артефакты, относящиеся к периоду 17-20 веков. Среди них:

фрагменты керамики 17-18 вв. в объекте с мощным горелым слоем дерева и большим количеством обломков посуды. Исследователи предполагают, что это сооружение использовали как погреб или тайник;

трубки "носогрейки" для курения. Они изготовлены из белой глины и содержат невероятные орнаменты, одна — с остатками зеленой поливы. Считается, что их широко использовали в 17-19 вв;

ручка от керамической сковородки, которая была популярной во второй половине 17-19 вв. Она называлась "ронда" и имела четыре керамические ножки и с пустотелую ручку, в которую вставлялся деревянный держатель;

набор стеклянных изделий. Археологи предполагают, что их использовали в фармацевтике, в частности флаконы, пластину для растирания порошков, вспомогательный инструмент. Их нашли в нише сооружения конца 19 — нач. 20 вв.

шесть захоронений.

Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей

Археологи отмечают, что именно благодаря таким исследованиям можно заглянуть в жизнь людей прошлого. Они добавляют: "Раскопки еще продолжаются, и мы надеемся на новые интересные находки".

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