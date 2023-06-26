Челюсть мамонта и древнее оружие: что нашли археологи на дне Каховского водохранилища (фото)

По словам историков, затопление значительных территорий в 50-х годах прошлого века помогло многим артефактам остаться невредимыми до нашего времени: уникальные исторические находки на дне Каховского водохранилища законсервировал ил.

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На дне обмелевшего после подрыва дамбы Каховской ГЭС водохранилища археологи нашли предметы времен Второй мировой войны, украинского казачества, Византии и даже эпохи палеолита. Об этом 24 июня написало медиа ВСС Украина.

Так, археологи уже нашли несколько артефактов времен украинского казачества. Ведь на территории, которую в 50-х годах прошлого века затопили воды Каховского водохранилища, в свое время существовали пять запорожских сечей – Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлыцкая и Новая или Подпольненская сечь.

Археологам уже ужалось найти и идентифицировать огнестрельное оружие того периода.

Потенциально в толще почвы можно найти удивительные вещи, признают историки. Это может быть оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

Историк и археолог Геннадий Тощев, более 30 лет занимавшийся раскопками древнего могильника Мамай-гора, говорит, что с одной стороны вода, под которой находились все эти места, безусловно, навредила многим памятникам. А с другой стороны, кое-что могло даже законсервироваться.

Кроме того на дне практически уничтоженного водохранилища археологи и историки также нашли кости доисторического животного. Предварительно это может быть челюсть мамонта эпохи палеолита.

Хранит Каховское водохранилище и артефакты времен Второй мировой войны. Археологи наталкиваются на оружие тех времен, немецкие каски и останки военных, которые принимали участие в боях.

На дне обмелевшего Каховского водохранилища археологи находят уникальные вещи На дне обмелевшего Каховского водохранилища археологи находят уникальные вещи На дне обмелевшего Каховского водохранилища археологи находят уникальные вещи На дне обмелевшего Каховского водохранилища археологи находят уникальные вещи Фото: ВВС На дне обмелевшего Каховского водохранилища археологи находят уникальные вещи На дне обмелевшего Каховского водохранилища археологи находят уникальные вещи

Напомним, несколько ранее украинцам показали, как выглядит разрушенная Каховская ГЭС сейчас. На спутниковых снимках, сделанных американской компанией, видно, что Каховское водохранилище перестало существовать, а Днепр остался в своем старом русле.

19 июня украинцам показали, что сейчас происходит с Каховским водохранилищем возле ЗАЭС. На снимках, которые сделали спутники американской компании Planet Labs, видно, что уровень воды в водохранилище в районе ЗАЭС и Никополя остается критически низким.