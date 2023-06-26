Щелепа мамонта і стародавня зброя: що знайшли археологи на дні Каховського водосховища (фото)

За словами істориків, затоплення значних територій у 50-х роках минулого століття допомогло багатьом артефактам залишитися неушкодженими до нашого часу: унікальні історичні знахідки на дні Каховського водосховища законсервував мул.

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На дні обмілілого після підриву дамби Каховської ГЕС водосховища археологи знайшли предмети часів Другої світової війни, українського козацтва, Візантії і навіть епохи палеоліту. Про це 24 червня написало медіа ВСС Україна.

Так, археологи вже знайшли кілька артефактів часів українського козацтва. Адже на території, яку в 50-х роках минулого століття затопили води Каховського водосховища, свого часу існували п'ять запорізьких січей — Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Нова або Підпільненська січ.

Археологам уже вдалося знайти та ідентифікувати вогнепальну зброю того періоду.

Потенційно в товщі ґрунту можна знайти дивовижні речі, визнають історики. Це може бути зброя, козацькі човни і більш давні судна, прикраси, кераміка, стародавні поселення і могильники.

Історик і археолог Геннадій Тощев, який понад 30 років займався розкопками стародавнього могильника Мамай-гора, каже, що, з одного боку, вода, під якою перебували всі ці місця, безумовно, нашкодила багатьом пам'яткам. А з іншого боку, дещо могло навіть законсервуватися.

Крім того, на дні практично знищеного водосховища археологи та історики також знайшли кістки доісторичної тварини. Попередньо це може бути щелепа мамонта епохи палеоліту.

Зберігає Каховське водосховище й артефакти часів Другої світової війни. Археологи натрапляють на зброю тих часів, німецькі каски та останки військових, які брали участь у боях.

На дні обмілілого Каховського водосховища археологи знаходять унікальні речі На дні обмілілого Каховського водосховища археологи знаходять унікальні речі На дні обмілілого Каховського водосховища археологи знаходять унікальні речі На дні обмілілого Каховського водосховища археологи знаходять унікальні речі Фото: ВВС На дні обмілілого Каховського водосховища археологи знаходять унікальні речі На дні обмілілого Каховського водосховища археологи знаходять унікальні речі

Нагадаємо, дещо раніше українцям показали, який вигляд має зруйнована Каховська ГЕС зараз. На супутникових знімках, зроблених американською компанією, видно, що Каховське водосховище перестало існувати, а Дніпро залишився у своєму старому руслі.

19 червня українцям показали, що зараз відбувається з Каховським водосховищем біля ЗАЕС. На знімках, які зробили супутники американської компанії Planet Labs, видно, що рівень води у водосховищі в районі ЗАЕС і Нікополя залишається критично низьким.