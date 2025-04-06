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Україна

Найбільший у Європі: на місці Каховського водосховища може вирости вербовий ліс

яків дідух, каховське водосховище, верба, вербовий ліс
Фото: svit.kpi.ua | Яків Дідух досліджує зарості верби на дні Каховського моря, жовтень 2023 р.

Якщо екологам вдасться зберегти вербовий масив, який росте на місці знищеного Каховського водосховища, за 20 років це буде найбільший у Європі подібний ліс.

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Про це "РБК-Україна" заявив завідувач відділення геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України академік НАНУ Яків Дідух.

За його словами, стрімке обміління водосховища внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС відбулося в червні 2023 року. Якраз тоді верба давала насіння і воно рясно проросло.

На дні Каховського водосховища влітку 2023 року Fullscreen
На дні Каховського водосховища влітку 2023 року

Уже восени верба досягала вже 2 метрів, при цьому на 1 кв. м було до 25 паростків.

"Деревця там добре росли, тому що мули були багаті поживними речовинами", — зазначив учений, який додав, що восени 2024-го року ці верби вже сягали 5 метрів у висоту.

Стадії формування вербняків протягом двох вегетаційних сезонів Fullscreen
Стадії формування вербняків протягом двох вегетаційних сезонів

Яків Дідух наголосив, що верба росте дуже швидко, і вже за 20 років зможе сформуватися повноцінний ліс. І якщо вдасться його відновити, це буде найбільший у Європі вербовий масив, зазначив академік.

Він зазначив, що в Європі подібні ліси охороняють, оскільки, за даними зоологів, у подібних екосистемах живе до 60 видів птахів і до 450 видів комах, серед яких і дуже рідкісні.

"Екологи борються, щоб там відновити Великий Луг і унікальні вербові заплавні ліси, хоча вони будуть не такими, як колись, бо туди вже вселяються багато адвентивних чужорідних видів", — зазначив геоботанік.

Нагадаємо, після підриву дамби на Каховській ГЕС на дні водосховища стали знаходити стародавні артефакти.

Археологи, як повідомлялося, знайшли предмети часів Другої світової війни, українського козацтва, Візантії і навіть епохи палеоліту.