Найбільший у Європі: на місці Каховського водосховища може вирости вербовий ліс

Якщо екологам вдасться зберегти вербовий масив, який росте на місці знищеного Каховського водосховища, за 20 років це буде найбільший у Європі подібний ліс.

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Про це "РБК-Україна" заявив завідувач відділення геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України академік НАНУ Яків Дідух.

За його словами, стрімке обміління водосховища внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС відбулося в червні 2023 року. Якраз тоді верба давала насіння і воно рясно проросло.

На дні Каховського водосховища влітку 2023 року

Уже восени верба досягала вже 2 метрів, при цьому на 1 кв. м було до 25 паростків.

"Деревця там добре росли, тому що мули були багаті поживними речовинами", — зазначив учений, який додав, що восени 2024-го року ці верби вже сягали 5 метрів у висоту.

Стадії формування вербняків протягом двох вегетаційних сезонів

Яків Дідух наголосив, що верба росте дуже швидко, і вже за 20 років зможе сформуватися повноцінний ліс. І якщо вдасться його відновити, це буде найбільший у Європі вербовий масив, зазначив академік.

Він зазначив, що в Європі подібні ліси охороняють, оскільки, за даними зоологів, у подібних екосистемах живе до 60 видів птахів і до 450 видів комах, серед яких і дуже рідкісні.

"Екологи борються, щоб там відновити Великий Луг і унікальні вербові заплавні ліси, хоча вони будуть не такими, як колись, бо туди вже вселяються багато адвентивних чужорідних видів", — зазначив геоботанік.

Нагадаємо, після підриву дамби на Каховській ГЕС на дні водосховища стали знаходити стародавні артефакти.

Археологи, як повідомлялося, знайшли предмети часів Другої світової війни, українського козацтва, Візантії і навіть епохи палеоліту.