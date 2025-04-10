Нападают на животных и засоряют почву: домашние собаки портят экологию, – ученые

Воздействие домашних собак на окружающую среду значительное: они беспокоят диких животных, загрязняют водоемы и увеличивают выбросы углерода.

Related video

Собаки оказывают обширное и негативное воздействие на окружающую среду, сделали вывод ученые факультета молекулярных и биологических наук Университета Кертина в Австралии.

"Воздействие домашних собак на окружающую среду гораздо сильнее, коварнее и тревожнее, чем считается", — указывают специалисты.

В качестве примера приводится проблема выживания пингвинов в Австралии. Это стало весьма распространенным явлением: домашние собаки нападают на животных и в последнее время из-за этого умерло рекордное количество птиц.

Собачьи фекалии негативно вредны для почвы и растений Фото: worldrecordacademy.org

Самая высокая смертность была именно от нападений собак, на втором месте — столкновения с автомобилями.

В США также исследования показали, что инсектициды из лекарств от блох и клещей убивают водных беспозвоночных при попадании в реки и озера. Собачьи фекалии негативно влияют на состояние почвы и рост растений.

Негативно влияет на экологию и производство сухих кормов для собак. Экологический след от него примерно в два раза превышает площадь суши Великобритании.

"Но многое из того, о чем мы говорим, можно улучшить поведением владельцев", — подчеркивает один из авторов исследования Билл Бейтман.

Наиболее доступным способом смягчения худших последствий станет прогулка с собаками на поводке вдали от гнездящихся или устраивающихся на ночлег птиц.

Фокус ранее писал о генетических отличиях собак, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения. В этом районе обитает около 800 полудиких собак.

В Индии кинолог Сатиш из города Бенгалуру купил самую дорогую собаку в мире — смесь волка и кавказской овчарки. Цена питомца — 500 млн рупий (более 240 млн гривен).