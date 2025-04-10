Нападают на животных и засоряют почву: домашние собаки портят экологию, – ученые
Воздействие домашних собак на окружающую среду значительное: они беспокоят диких животных, загрязняют водоемы и увеличивают выбросы углерода.
Собаки оказывают обширное и негативное воздействие на окружающую среду, сделали вывод ученые факультета молекулярных и биологических наук Университета Кертина в Австралии.
"Воздействие домашних собак на окружающую среду гораздо сильнее, коварнее и тревожнее, чем считается", — указывают специалисты.
В качестве примера приводится проблема выживания пингвинов в Австралии. Это стало весьма распространенным явлением: домашние собаки нападают на животных и в последнее время из-за этого умерло рекордное количество птиц.
Самая высокая смертность была именно от нападений собак, на втором месте — столкновения с автомобилями.
В США также исследования показали, что инсектициды из лекарств от блох и клещей убивают водных беспозвоночных при попадании в реки и озера. Собачьи фекалии негативно влияют на состояние почвы и рост растений.
Негативно влияет на экологию и производство сухих кормов для собак. Экологический след от него примерно в два раза превышает площадь суши Великобритании.
"Но многое из того, о чем мы говорим, можно улучшить поведением владельцев", — подчеркивает один из авторов исследования Билл Бейтман.
Наиболее доступным способом смягчения худших последствий станет прогулка с собаками на поводке вдали от гнездящихся или устраивающихся на ночлег птиц.
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