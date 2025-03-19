Самая дорогая в мире: собаку-гибрида продали за рекордную сумму (фото)

Мужчина по имени Сатиш владеет питомником, в котором содержится более 150 различных пород. Недавно он пополнил свою коллекцию редких собак.

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Индийский кинолог и собаковод Сатиш из города Бенгалуру приобрел самую дорогую собаку в мире за рекордную сумму – 500 млн рупий (более 240 млн гривен). Уникальный питомец по кличке Кадабомба Оками является гибридом волка и кавказской овчарки, что делает его первой в мире собакой такого рода. Об этом пишет The Sun.

Оками, рожденная в США, была продана в Индию через брокера в феврале. Восьмимесячный щенок уже весил 75 кг и имел рост 30 дюймов (76 см). По словам Сатиша, Оками – чрезвычайно редкая порода, которая выглядит в точности как волк, и ранее такая собака не продавалась еще нигде в мире.

Новый питомец стал сенсацией: Сатиш активно демонстрирует его на различных мероприятиях, включая кинопремьеры. Один из роликов, в котором Оками выходит на красную ковровую дорожку, собрал почти 3 миллиона просмотров в Интернете.

Гибрид волка и кавказской овчарки Фото: Tv9 Kannada

Мужчина является президентом Индийской ассоциации собаководов и известен своей любовью к редким и уникальным породам собак. В его питомнике Cadabom’s содержится более 150 различных пород, включая редкую разновидность чау-чау, похожую на Циньлинскую панду.

Хотя Сатиш прекратил заниматься разведением собак около десяти лет назад, он зарабатывает значительные суммы, просто демонстрируя редкие породы публике. Все собаки содержатся на ферме площадью семь акров, где у каждой есть личный питомник. Территория охраняется и находится под постоянным видеонаблюдением.

Разновидность чау-чау, похожая на Циньлинскую панду Фото: Tv9 Kannada

Сатиш также уделяет особое внимание питанию своих животных, предпочитая кормить их сырой пищей вместо пакетированных кормов. Оками, например, ежедневно съедает три килограмма сырого куриного мяса.

"Люди всегда интересуются моими собаками, они делают селфи, фотографии, и в итоге мы привлекаем больше внимания, чем звезды кино", — говорит Сатиш.

Ранее Фокус сообщал, что супруги заметили на заднем дворе слона и жирафа. Деон Гелденбойс и Ким Смит живут недалеко от заповедника. По их словам, на своем дворе они встречали львицу, жирафа, циветту, дикобраза, а также огромного африканского слона.

Также стало известно, что кошка "села" в поезд и проехала 28 километров до другого города. Майкл Харди заметил, что Тилли движется по железной дороге. Вскоре стало ясно, что она запрыгнула в вагон поезда и отправилась в столицу.