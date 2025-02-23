Кошка "села" в поезд и проехала 28 километров до другого города: как ее нашли (видео)

Майкл Харди заметил, что его кошка Тилли движется по железной дороге. Вскоре стало ясно, что она запрыгнула в вагон поезда и отправилась в столицу.

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В Великобритании любопытная кошка по кличке Тилли устроила неожиданное путешествие, самостоятельно добравшись на поезде из города Уэйбридж (графство Суррей) до Лондона. Об этом пишет British Bulletin.

Как рассказал владелец домашнего животного Майкл Харди, он заметил исчезновение питомца и начал отслеживать местоположение по встроенному в микрочип GPS. К своему удивлению, мужчина увидел, что Тилли движется по железной дороге. Вскоре стало ясно – кошка запрыгнула в вагон и отправилась в столицу.

Добраться до конечного пункта Тилли помог случайный пассажир – ее поймал кассир на вокзале Лондон-Ватерлоо. Он связался с Харди, сообщив о находке.

"Какого черта моя кошка делает на вокзале Ватерлоо?" — вспоминает свою реакцию хозяин Тилли. К счастью, он работал в Лондоне и смог быстро забрать путешественницу домой.

Майкл Харди и его кошка Тилли Фото: Facebook

По словам Харди, Тилли не впервые проявляет склонность к приключениям. Кошка попала к нему случайно: однажды ее принесли две девочки, которые нашли бездомное животное на улице. Оказалось, что Тилли уже была знакома местным жителям — она часто каталась на автобусах и даже проводила время в пабах. В итоге Харди и его возлюбленная решили приютить непоседливую кошку, которая, похоже, не собирается отказываться от своей любви к путешествиям.

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