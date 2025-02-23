Кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста: як її знайшли (відео)

Майкл Гарді помітив, що його кішка Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.

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У Великій Британії допитлива кішка на прізвисько Тіллі влаштувала несподівану подорож, самостійно діставшись потягом із міста Вейбридж (графство Суррей) до Лондона. Про це пише British Bulletin.

Як розповів власник домашньої тварини Майкл Гарді, він помітив зникнення улюбленця і почав відстежувати місце розташування за вбудованим у мікрочип GPS. На свій подив, чоловік побачив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло — кішка застрибнула у вагон і вирушила до столиці.

Дістатися до кінцевого пункту Тіллі допоміг випадковий пасажир — її спіймав касир на вокзалі Лондон-Ватерлоо. Він зв'язався з Гарді, повідомивши про знахідку.

"Якого біса моя кішка робить на вокзалі Ватерлоо?" — згадує свою реакцію господар Тіллі. На щастя, він працював у Лондоні й зміг швидко забрати мандрівницю додому.

Майкл Гарді та його кішка Тіллі Фото: Facebook

За словами Гарді, Тіллі не вперше виявляє схильність до пригод. Кішка потрапила до нього випадково: одного разу її принесли дві дівчинки, які знайшли бездомну тварину на вулиці. Виявилося, що Тіллі вже була знайома місцевим жителям — вона часто каталася на автобусах і навіть проводила час у пабах. У підсумку Гарді та його кохана вирішили прихистити непосидючу кішку, яка, схоже, не збирається відмовлятися від своєї любові до подорожей.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя возз'єдналося із собакою через 7 років після її викрадення. У 2017 році Ріта і Філіп Поттер втратили свою улюблену собаку на прізвисько Дейзі. За словами свідків, зловмисники схопили домашню тварину під час прогулянки на задньому дворі, посадили її в авто і зникли.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.