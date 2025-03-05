Настоящее сафари: супруги заметили на заднем дворе слона и жирафа (фото)

Деон Гелденбойс и Ким Смит живут недалеко от заповедника. По их словам, на своем дворе они встречали львицу, жирафа, циветту, дикобраза, а также огромного африканского слона.

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Пара из Южной Африки зафиксировала на скрытую камеру невероятное количество диких животных, которые регулярно появляются у их дома. Об этом пишет Newsweek.

Деон Гелденбойс и Ким Смит, живущие неподалеку от Национального парка Крюгера, установили камеры наблюдения Ring, чтобы снять на видео "необычных посетителей". Результаты оказались поразительными: записи показали львицу, жирафа, цивету, дикобраза, а также огромного африканского слона, который пришел ночью перекусить ветками возле их дома.

"Я как раз собирался выйти в гараж, когда увидел львицу, идущую по моей подъездной дорожке", — рассказал Гелденбойс.

По его словам, одним из самых запоминающихся моментов стало появление леопарда, гуляющего при лунном свете.

Хотя супруги наслаждаются близостью к дикой природе, они признают, что такие визиты иногда приносят неудобства. Слоны, например, нередко уничтожают растения у дома, особенно в засушливый сезон.

Слоны нередко уничтожают растения у дома Фото: Ring

Отснятые кадры вызвали интерес Всемирного фонда дикой природы (WWF). Таня Смит, старший советник по Африке британского отделения WWF, отметила, что такие сцены демонстрируют важность сосуществования человека и природы.

"Эти кадры — не только захватывающее зрелище, но и напоминание о необходимости защищать дикие места и находить способы жить в гармонии с природой", — подчеркнула она.

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